Insider verrät: Deshalb kam P.-Diddy-Skandal erst jetzt raus

Der Skandal um P. Diddy (54) erschüttert momentan nicht nur die Musikbranche, sondern die ganze Welt. Bekannt wurde, dass der Musikmogul jahrelang mehrere Personen sexuell ausgebeutet und missbraucht haben soll. Besonders schockierend ist, dass einige seiner prominenten Freunde angeblich davon wussten, aber dennoch nichts unternahmen. Ein niederländischer Musikproduzent, der in Los Angeles lebt, äußert sich nun gegenüber Bild und verrät, warum die Machenschaften des Rappers so lange geheim blieben: "Viele Menschen haben sich blenden lassen und wollten in Diddys Nähe sein, um von seinem Einfluss zu profitieren. Die andere Seite der Medaille war eben, dass sie wegschauen mussten, wenn etwas Illegales passierte", erklärt er.

Der Musikproduzent behauptet, dass das Verhalten des 54-Jährige schon lange ein offenes Geheimnis in der Musikszene gewesen sein soll. Viele hätten über seine kriminellen Aktivitäten Bescheid gewusst und sich deshalb von ihm ferngehalten. Zudem sei vielen bekannt gewesen, "dass Diddy auf Jungs steht. Hinter vorgehaltener Hand haben viele vermutet, dass er Männer sogar lieber mag als Frauen." Der Produzent sei sogar selbst einmal in Kontakt mit ihm gekommen, da P. Diddy Interesse an einer jungen Musikerin hatte, die bei ihm unter Vertrag war. "Wir wussten, dass junge Talente bei ihm nicht sicher waren, daher haben wir ihm eine Absage erteilt", erklärt der Insider.

Sean 'P. Diddy' Combs sitzt seit über zwei Wochen wegen mehrerer schwerer Vorwürfe in Untersuchungshaft und wird sich im Mai 2025 einem Prozess stellen müssen. Unter anderem wird ihm Menschenhandel, sexueller Missbrauch und organisierte Kriminalität vorgeworfen. Auch seine berühmt-berüchtigten Partys sollen Schauplatz einiger Vergehen gewesen sein – mehrere Personen behaupten, dort Opfer sexueller Übergriffe geworden zu sein. Mehr als 120 Personen haben zivilrechtliche Klagen gegen den Musikmogul eingereicht, davon sollen 25 zum Tatzeitpunkt minderjährig gewesen sein. P. Diddy weist trotzdem weiterhin alles von sich – er plädiert auf nicht schuldig.

Getty Images P. Diddy, Met Gala 2023

Getty Images Rapper P. Diddy im Jahr 2008