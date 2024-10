Nach Scheidung: Freunde von Hugh Jackman sind beunruhigt

Rund ein Jahr nach Hugh Jackmans (56) Trennung von seiner Frau Deborra-Lee Furness (68), mit der er 27 Jahre lang verheiratet war, sollen seine Freunde und Familie besorgt um den Schauspieler sein. Ein enger Vertrauter erzählt gegenüber Woman's Day, dass Hugh seit dem Liebes-Aus besonders auf seine Ex-Frau und die gemeinsamen Kinder fokussiert war, was ihn an seine eigenen Grenzen gebracht habe: "Ehrlich gesagt haben wir uns alle ein bisschen Sorgen gemacht. Er hat sich so sehr auf Deb und die Kinder konzentriert und dafür gesorgt, dass sie während der Scheidung gut versorgt sind, dass er sich dabei irgendwie verloren hat."

Zudem sei der Filmstar momentan sehr angespannt, weil er in Kürze seine Memoiren veröffentlichen möchte, in denen er sich sehr offen und verletzlich zeigt. "Er ist natürlich nervös, weil er sich immer hinter seinen Figuren oder seiner Familie versteckt hat", erklärt die Quelle weiter und ergänzt: "Er hat sich nie als der harte Kerl gefühlt, für den er gehalten wird, und ist besorgt, dass seine angeborene Streberhaftigkeit sein Image ruinieren könnte." Welche Enthüllungen der Hollywoodstar in seinen Memoiren machen wird, ist bisher nicht bekannt.

Hugh und Deborra hatten ihre Trennung offiziell am 15. September 2023 in einem gemeinsamen Statement verkündet. Der Text betonte die Liebe und Dankbarkeit, die sie während den beinahe drei Jahrzehnten der Ehe geteilt haben, und erklärte als Grund ihrer Entscheidung, dass sie getrennt ihre individuelle Entwicklung verfolgen wollen. Die beiden Ex-Partner unterstrichen, dass ihre Familie trotz dieser Veränderung weiterhin höchste Priorität habe, und baten darum, ihre Privatsphäre während dieser Umstellung zu respektieren.

Getty Images Hugh Jackman, Schauspieler

Getty Images Schauspieler Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness

