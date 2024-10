So süß feiern Annika und Heinz Hoenig Jiannis (2) Geburtstag

Annika (39) und Heinz Hoenig (73) haben allen Grund zur Freude, denn der jüngste Sohn des "Das Boot"-Darstellers feierte seinen zweiten Geburtstag. Dieses Ereignis wurde mit viel Liebe und Energie vorbereitet: Luftballons, Girlanden und ein leckerer Kuchen warteten auf den kleinen Jianni. Trotz herausfordernder Zeiten, insbesondere in Bezug auf Heinz' Gesundheit, ist es dem Schauspieler gelungen, den Tag gemeinsam mit seiner Familie zu verbringen. "Unser kleiner Sonnenschein. Wir können es kaum glauben, aber du wirst heute tatsächlich zwei Jahre alt. Du machst unsere Familie vollkommen und schenkst uns pure Lebensfreude. Deine positive Energie und dein herziges Lachen sind so unglaublich ansteckend und lassen alle Sorgen für Momente vergessen", schreiben die überglücklichen Eltern zu einem Bild ihres Sohnes auf Instagram.

Der kleine Jianni ist nicht nur ein Jahr älter, sondern auch seit wenigen Tagen ein Kindergartenkind! Im Hause Hoenig gibt es also momentan so einiges zu feiern. Über den emotionalen Tag der Kita-Einschulung berichtete Annika Anfang Oktober auf der Social-Media-Plattform: "Später als ursprünglich geplant, und doch ist es mit ein bisschen Wehmut verbunden. Morgen ist ein besonderer Tag, unser kleiner Schatz kommt in die Kita." Jianni soll sich auf den Tag allerdings riesig gefreut haben!

Heinz Hoenig, den viele nicht nur aus seinen Schauspielrollen, sondern auch aus Reality-TV-Formaten wie dem Dschungelcamp kennen, hat in den vergangenen Monaten eine lange Zeit im Krankenhaus verbracht. Doch nach einer Operation ist er wieder zurück in den Armen seiner Familie, die ihm in dieser Zeit viel Halt gibt. "Ich habe seit langem nicht mehr so gut geschlafen. Und dann noch neben meiner Frau. Besser geht's doch nicht", schwärmte der 73-Jährige über seine erste Nacht im Eigenheim gegenüber Bild.

Anzeige Anzeige

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig im August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig im September 2024

Anzeige Anzeige