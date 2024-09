Heinz Hoenig schwärmt von seiner allerersten Nacht zu Hause

Heinz Hoenig (72) lag über 140 Tage auf der Intensivstation. Vor wenigen Tagen durfte der Schauspieler endlich wieder nach Hause zu seiner Frau Annika Kärsten-Hoenig (39) und ihren zwei gemeinsamen Kindern. Die erste Nacht in den eigenen vier Wänden hätte für Heinz wohl nicht perfekter sein können. "Ich habe seit langem nicht mehr so gut geschlafen. Und dann noch neben meiner Frau. Besser geht's doch nicht", schwärmte der Dschungelcamp-Star gegenüber Bild.

Auf den Moment, wieder mit seiner Familie zusammen zu sein, habe Heinz lange hingefiebert. "Es gibt nichts Schöneres für mich, als wieder mit meiner Anni und meinen Jungs vereint zu sein", berichtete der "Das Boot"-Star überglücklich. Seit Anfang Mai lag der 72-Jährige in einer Klinik, da er dringend eine Herzoperation benötigte. Jedoch galt sein Zustand lange als zu kritisch, als dass er hätte operiert werden können. Zudem erschwerten Geldsorgen das Ganze. Doch in all der Zeit wich seine Frau ihm nicht von der Seite und kümmerte sich rührend um Heinz.

Annika gab kurz nach Heinz' Entlassung den Fans auch direkt ein Update. "Heinz ist zu Hause angekommen. Wir müssen uns erst mal ein bisschen einspielen, das wird sicherlich ein paar Tage dauern", erklärte die 39-Jährige auf Instagram. Dabei habe sie Unterstützung von ihrer ältesten Tochter. Bevor ihr Mann nach Hause durfte, musste sie zudem einiges organisieren, sodass er gut versorgt werden kann.

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und seine Frau Annika Kärsten-Hoenig

Instagram / anni.ka_hoenig Annika und Heinz Hoenig mit ihren Kids

