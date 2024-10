Über 45 Kilo Gewichtsverlust: Kathy Bates weinte vor Freude

Kathy Bates (76) hat in den vergangenen sieben Jahren eine erhebliche persönliche Veränderung durchlebt: Die beliebte Schauspielerin nahm rund 45 Kilogramm ab! Wie glücklich sie diese gesundheitliche Entwicklung macht, betont sie nun voller Stolz gegenüber People. So erinnert sie sich an einen emotionalen Moment während der Anprobe ihres Kleides für die diesjährigen Emmy Awards im September: "Wir sind in Tränen ausgebrochen, weil alles, was ich trug, einfach toll aussah."

Die Titanic-Darstellerin entschied sich schließlich für ein elegantes perlenbesetztes Kleid des gefeierten Modedesigners Giorgio Armani (90), um über den roten Teppich zu schreiten. In diesem Moment fühlte sie sich fantastisch: "Ich wusste, dass ich mich großartig fühlte und dass ich großartig aussah." Die 76-Jährige schwärmt, wie besonders der Abend der Preisverleihung für sie war. Sogar die von ihr geknipsten Fotos lassen sie staunen: "Die Bilder auf dem roten Teppich waren so anders als alle Bilder, die ich jemals auf einem roten Teppich hatte machen lassen."

In der Vergangenheit musste sich die US-Amerikanerin bereits mehreren gesundheitlichen Herausforderungen stellen. So wurde im Jahr 2003 bei Kathy Eierstockkrebs festgestellt und neun Jahre später kämpfte sie gegen Brustkrebs. Der beträchtliche Verlust ihres Gewichts half der Regisseurin jedoch bei der Bewältigung ihrer Erkrankung! Im Gespräch mit People schilderte sie: "Ich habe eine Menge Gewicht verloren und das hat mir wirklich sehr geholfen, mit den Symptomen fertig zu werden."

Getty Images Schauspielerin Kathy Bates, Mai 2024

Getty Images Kathy Bates im März 2016

