Wow, die ist ja kaum wiederzuerkennen! Eigentlich zählten die paar Kilos mehr auf den Hüften zum Markenzeichen der Hollywood-Schauspielerin Kathy Bates (70). So ergatterte sie auch immer wieder Charakterrollen wie als Titelheldin in "Misery" oder die Rolle der Molly Brown in Titanic. Jetzt hat die Oscar-Preisträgerin aber die Verwandlung ihres Lebens hingelegt und gleich 30 Kilos abgespeckt. Und das alles nur mit einem simplen Trick!

"Achtsamkeit, ich weiß einfach, wann ich meinen Teller wegschieben muss", verrät die 70-Jährige der Online-Ausgabe von Us Weekly. Dank den Tipps und Ratschlägen ihrer Nichte hat Kathy so viel abgenommen. "Es ist etwas Biologisches, wenn du isst, stößt du irgendwann diesen unwillkürlichen Seufzer aus, und das sind dann dein Gehirn und dein Magen, die dir mitteilen, dass du genug hattest", ergänzt die Regisseurin weiter.

Auch wenn Kathy zusätzlich auf Junk Food und Zuckergetränke verzichtet, streitet sie ab, dass es sich dabei um eine strikte Diät handle. Einige Jahre habe die Gewichtsabnahme gedauert – die sich nicht nur optisch bemerkbar macht: "Ich war noch nie so gesund. Ich fühle mich wie eine ganz andere Person."

Getty Images Kathy Bates in Beverly Hills, September 2018

Mark Ralston/AFP/Getty Images Kathy Bates in Los Angeles, März 2017

Getty Images Kathy Bates im März 2016

