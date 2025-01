Kathy Bates' Auftritt bei den Golden Globes weckt Besorgnis

Bei den Golden Globes 2025 richteten sich viele Augen auf Kathy Bates (76) – allerdings nicht nur wegen ihrer Rolle als Moderatorin. Gemeinsam mit Anthony Ramos überreichte die Oscar-Preisträgerin die Preise für die besten Nebendarsteller einer TV-Drama-Serie. Doch ihr zittriges Auftreten und ihre unsichere Stimme lösten sofort besorgte Kommentare im Netz aus. Ein Zuschauer schrieb auf X: "Hat noch jemand bemerkt, wie zittrig Kathy Bates war? Hoffentlich geht es ihr gut." Ein anderer fragte: "Was ist los mit Kathy Bates? Geht es ihr gut?", während ein dritter hinzufügte: "Ist Kathy Bates krank?"

Kathy hat sich nie davor gescheut, offen über ihre gesundheitlichen Herausforderungen zu sprechen. Nach einer Eierstockkrebsdiagnose im Jahr 2003 folgte 2012 die Diagnose Brustkrebs. Daraufhin entschied sie sich, beide Brüste entfernen zu lassen – ohne rekonstruierende Maßnahmen. "Ich war nicht in einer Beziehung und dachte auch nicht, dass ich noch in eine kommen würde. Also warum sollte ich?", erklärte sie erst vor wenigen Wochen im Podcast "MeSsy with Christina Applegate und Jamie-Lynn Sigler". Heute steht sie zu ihrer Entscheidung und betonte: "Es mag seltsam klingen, aber ich genieße es, keine Brüste zu haben."

Doch Kathy hat nicht nur gesundheitliche Rückschläge gemeistert, sondern auch bewiesen, wie wichtig es ist, selbst die Initiative zu ergreifen. Im Jahr 2017 zwang eine Typ-2-Diabetes-Diagnose die American Horror Story-Darstellerin dazu, ihr Leben grundlegend zu verändern. "Früher habe ich schrecklich gegessen: Burger, Cola und Pizza", gestand sie im Gespräch mit People. Die erschreckenden Folgen der Krankheit innerhalb ihrer Familie – ihr Vater verlor ein Bein, ihre Schwester kämpft ebenfalls mit Diabetes – waren für Kathy ein Weckruf. Sie krempelte ihre Ernährung um, nahm beeindruckende 45 Kilogramm ab und fühlt sich damit fitter und stärker denn je.

Getty Images Kathy Bates in Beverly Hills, September 2018

Getty Images Kathy Bates im März 2016

