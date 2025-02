Krasser Gewichtsverlust: Kathy Bates rockt den roten Teppich

Hollywood-Ikone Kathy Bates (76) sorgte bei den diesjährigen Screen Actors Guild Awards für Aufsehen, als sie mit einer beeindruckend schlanken Figur über den roten Teppich schritt. Die 76-jährige Schauspielerin, die bereits zweimal mit einem SAG-Award ausgezeichnet wurde, trug einen eleganten schwarzen Blazer mit dezentem Glitzereffekt und dazu passende maßgeschneiderte Hosen. Mit Sneakers und einer funkelnden Handtasche bewies sie, dass Stil und Komfort sich nicht ausschließen müssen. Mit ihrem Look zog die Oscar-Gewinnerin alle Blicke auf sich und zeigte sich selbstbewusst, wie lange nicht mehr. Anlass für die Aufregung war Kathys enormer Gewichtsverlust. Über 40 Kilogramm hat die Schauspielerin innerhalb der letzten Jahre verloren.

In Interviews sprach die "Misery"-Darstellerin offen über ihre gesundheitliche Transformation. Bereits 2017 hatte sie die Diagnose Typ-2-Diabetes erhalten, eine Erkrankung, die in ihrer Familie häufig vorkommt. Diese Nachricht veranlasste sie, ihren Lebensstil grundlegend zu ändern. Den Großteil ihrer Gewichtsabnahme erreichte sie durch Achtsamkeit beim Essen und eine gesündere Ernährung. In den letzten Monaten half ihr zusätzlich das Medikament Ozempic, ein Hilfsmittel, über das Kathy sehr ehrlich sprach. Trotzdem sei der Weg zu weniger Gewicht kein leichter gewesen. "Es war harte Arbeit, vor allem während der Pandemie", erklärte sie gegenüber dem Magazin People. Durch die Gewichtsreduktion hat sich auch ihr Zustand hinsichtlich Lymphödemen verbessert, einem Problem, mit dem sie seit einer früheren Krebserkrankung zu kämpfen hat.

Kathys Gesundheitsreise ist eng mit ihrem herausfordernden Lebensweg verbunden. Die Oscar-Preisträgerin ist nicht nur für ihre Rollen, sondern auch für ihren Kampfgeist bekannt: 2003 und 2012 besiegte sie gleich zwei Krebserkrankungen, darunter Brustkrebs, der eine Mastektomie nach sich zog. Seitdem lebt sie mit Lymphödemen, schmerzhaften Schwellungen der Gliedmaßen, die durch ihre Gewichtsabnahme allerdings stark gelindert wurden. Trotz aller Hindernisse hat sich Kathy ihr positives Wesen bewahrt. Ihre Freude und Dankbarkeit über die neuen Lebensumstände waren bei den SAG Awards deutlich spürbar. "Ich bin in der besten Verfassung seit Jahren", sagte sie in einem Interview mit Extra.

Getty Images Kathy Bates bei den SAG Awards, Februar 2025

Getty Images Kathy Bates im März 2016

