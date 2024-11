Nach Krebskampf: Kathy Bates vermisst ihre Brüste nicht

Die Schauspielerin Kathy Bates (76) hat offen darüber gesprochen, dass sie ihre Brüste nach einer doppelten Mastektomie nicht vermisst. In einem Gespräch im Podcast "MeSsy with Christina Applegate und Jamie-Lynn Sigler" erzählte die 76-Jährige, dass ihre Brüste ihr nicht fehlen würden, und bemerkte: "Am Ende des Tages war ich einfach glücklich, dass ich den Krebs besiegt hatte."

Kathy erkrankte bereits 2003 an Eierstockkrebs und erhielt 2012 die Diagnose Brustkrebs. Um den Krebs zu bekämpfen, ließ sie sich beide Brüste entfernen, entschied sich jedoch gegen eine rekonstruktive Operation. Die Oscar-Preisträgerin erklärte: "Ich war nicht in einer Beziehung und dachte auch nicht, dass ich noch in eine kommen würde. Also warum sollte ich?" Sie betonte weiter, dass sie ihre Entscheidung nie bereut habe und sich ohne ihre "wirklich schweren Brüste" sogar wohler fühle. "Sie wogen ungefähr viereinhalb Kilogramm, als sie entfernt wurden. Es ist vielleicht seltsam, aber ich genieße es, keine Brüste zu haben", gestand Kathy im Podcast.

Die Herausforderungen nach der Operation meisterte Kathy mit Unterstützung ihres Umfelds. Das Kostümteam der Fernsehserie, in der sie damals zu sehen war, kreierte beispielsweise spezielle Unterwäsche aus spanx-ähnlichem Material mit falschen Cups, um ihrer Brust nach der Operation Form zu geben. Im Podcast tauschte sich Kathy außerdem mit Christina aus, die sich 2008 selbst einer doppelte Mastektomie aufgrund einer Brustkrebsdiagnose unterzog. Christina teilte ihre eigenen Erfahrungen und betonte: "Ich habe keine Brustwarzen und brauche sie auch nicht. Ich bin völlig fein damit."

