So schaffte es Kathy Bates, dass bei ihr die Kilos purzelten

Nach Jahren ungesunder Essgewohnheiten zeigt sich Oscar-Preisträgerin Kathy Bates (76) stolz über ihren beachtlichen Gewichtsverlust von rund 45 Kilogramm. Ihre Entscheidung, ihr Leben umzukrempeln, fällte sie 2017, als bei ihr Typ-2-Diabetes diagnostiziert wurde. "Früher habe ich schrecklich gegessen: Burger, Cola und Pizza", gab sie in einem Interview mit People zu. "Diabetes ist in meiner Familie verbreitet und ich habe gesehen, was mein Vater durchgemacht hat. Ihm wurde ein Bein amputiert." Auch ihre Schwester kämpft mit der Zuckerkrankheit und die Angst vor ähnlichen Folgen brachte Kathy schließlich dazu, ihre Gewohnheiten zu überdenken und ihre Gesundheit aktiv in die Hand zu nehmen.

Etwa 9 Kilo ihres Erfolgs schreibt Kathy der Einnahme von Ozempic zu – einem speziellen Medikament gegen Diabetes. Daneben setzt sie auf einige weitere Veränderungen: Sie achtet nun auf gesunde Lebensmittel und isst nichts mehr nach 20 Uhr. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie sich jeden Genuss verwehrt – einen Hotdog am "Matlock"-Set ließ sie sich laut Mirror beispielsweise nicht entgehen. Darüber hinaus hält sich der Filmstar mit dem Laufband fit und plant, bald auch Pilates auszuprobieren. Diese Umstellung helfe der 76-Jährigen, den gesamten Tag am Set aktiv zu sein, ohne sich erschöpft zu fühlen.

Kathy hat in der Vergangenheit bereits zahlreiche gesundheitliche Hürden gemeistert. Im Jahr 2003 wurde bei ihr Eierstockkrebs diagnostiziert und neun Jahre später folgte die Diagnose Brustkrebs. Der beachtliche Gewichtsverlust, den sie seither erreicht hat, erleichtert ihr heute den Umgang mit den Folgen ihrer Krankheiten. Gegenüber People erzählte die American Horror Story-Darstellerin: "Ich fühle mich großartig. Ich habe eine Menge Gewicht verloren und das hat mir wirklich sehr geholfen, mit den Symptomen fertig zu werden."

Anzeige Anzeige

Mark Davis/Getty Images Sarah Paulson und Kathy Bates bei einem "American Horror Story"-Screening

Anzeige Anzeige

Getty Images Kathy Bates, September 2024

Anzeige Anzeige