19. Geburtstag: Prinz Christian überrascht mit neuer Frisur

Prinz Christian (19) feiert heute Geburtstag! Zu diesem Anlass gibt es herzliche Glückwünsche vom dänischen Palast. Dieser teilte auf Instagram einen Schnappschuss und schrieb dazu: "Seine Königliche Hoheit, der Kronprinz, wird heute 19 Jahre alt. Der Kronprinz hält sich derzeit in Ostafrika auf und feiert deshalb den Tag unter wärmerem Himmel!" Auf dem Foto strahlt das Geburtstagskind über beide Ohren – im Hintergrund ist ein zauberhafter Sonnenuntergang zu sehen. Eine Sache sticht dabei aber besonders ins Auge: Christian trägt jetzt eine neue Frisur und seine lange Mähne ist um einiges kürzer!

Bei seinen Fans in den sozialen Medien kommt der neue Haarschnitt klasse an. "Herzlichen Glückwunsch, Christian. Deine neuen Haare stehen dir so gut!", hieß es beispielsweise oder: "Schönes neues Bild vom Kronprinzen Christian – mit frisch geschnittenen Haare und er strahlt mit einem lieben Lächeln!" Ein weiterer Bewunderer kommentierte: "Alles Gute! Das ist voll cool mit den kurzen Haaren!"

Der Teenager befindet sich schon seit Anfang September in Afrika. Im Dezember geht es für den 19-Jährigen wieder zurück in seine Heimat. Wie Bunte kürzlich berichtete, arbeitet Christian fernab von Europa in verschiedenen landwirtschaftlichen Betrieben. Dies soll ihm ermöglichen, "Einblicke in den örtlichen Naturschutz" zu gewinnen und sein praktisches Know-how zu vertiefen. Während seiner Auslandsreise bittet das Königshaus darum, dass die Privatsphäre des Jugendlichen bewahrt wird – die neue Aufnahme ist daher eine seltene Ausnahme.

ActionPress Prinz Christian im Juni 2024

ActionPress / Christiansfeld Prinz Christian von Dänemark

