Nach Abitur: Kronprinz Christian packt bald in Afrika mit an

In wenigen Tagen beginnt für Kronprinz Christian von Dänemark (18) ein neues Abenteuer: Der Sohn von König Frederik (56) und Königin Mary (52) reist am 4. September nach Afrika. Wie der dänische Hof laut Bunte bekannt gibt, wird er mehrere Monate in Ostafrika verbringen, um dort in zwei landwirtschaftlichen Betrieben zu arbeiten. Der junge Royal, der kürzlich sein Abitur abgeschlossen hat, wird dort sowohl praktische als auch administrative Aufgaben übernehmen und "Einblicke in den örtlichen Naturschutz" gewinnen.

Anders als bei öffentlichen Auftritten der Royals werden jedoch keine Fotos oder weiteren Details zu der Reise des 18-Jährigen veröffentlicht. Auch das genaue Ziel seiner Reise bleibt ein Geheimnis, da er den Trip ganz unter Ausschluss der Öffentlichkeit absolvieren möchte. "Das Königspaar und der Kronprinz hoffen, dass der Auslandsaufenthalt von Anfang bis Ende privat bleibt", heißt es in dem Statement des Palastes. Er kehre Ende des Jahres wieder nach Dänemark zurück.

Die Tradition längerer Auslandsaufenthalte liegt in der dänischen Königsfamilie: Auch Christians Vater und Großmutter sammelten in ihrer Jugend auf ähnliche Weise internationale Erfahrungen. Frederik unternahm Expeditionen in die Mongolei und arbeitete auf einer Weinfarm in Kalifornien. Christians Großmutter Margrethe (84) bereiste in den 60er-Jahren den Osten und Südamerika. In der Dokumentation "Prins Christian – En kongelig rejse" gab der junge Prinz bereits Einblicke in seine Zukunftspläne und erwähnte, dass er sich darauf freue, eines Tages seinen Militärdienst zu absolvieren – ähnlich wie Prinz Harry (39), der nach einer Afrika-Reise seine Ausbildung an der Militärakademie Sandhurst begann.

