Eric Sindermann hält sich für schlechten Papa für sein Kind

Bei B:REAL – Echte Promis, echtes Leben zeigt sich der selbsternannte Modekönig Eric Sindermann (35) von einer emotionalen und nachdenklichen Seite. Während eines Abendessens mit Arielle Rippegather (33), Gabriella De Almeida (35), Melody Haase (30) und seinem Vater erzählt er von seiner zehnjährigen Tochter aus seiner Ex-Ehe. Der ehemalige Handballspieler ist bereits mit 24 Jahren Papa geworden. Die Situation habe ihn aber überfordert: "Das war mir damals einfach alles zu viel. Nicht umsonst ist meine Ehe damals in die Brüche gegangen. Und auch ich mache mir Vorwürfe, dass ich das hätte besser machen können." Er habe das Gefühl, in seinem Job als Papa versagt zu haben.

Sechs Jahre lang habe der Realitystar keinen Kontakt mit seinem Kind gehabt, da er mit seiner Ex-Frau zerstritten gewesen sei. Inzwischen sei das aber wieder anders: "Ich finde, ich habe aus der Situation jetzt trotzdem das Optimale herausgeholt." Seine Tochter wohnt vier Stunden von Berlin entfernt – nicht gerade um die Ecke. Zudem würde ihn sein Job zeitlich sehr einschränken: "Ich habe ja auch gar nicht so viel Zeit, so oft hinzufahren, [aber] wenn ich Zeit habe, dann fahre ich hin." Trotzdem sei die Situation, nicht mehr Zeit mit ihr verbringen zu können, nach wie vor bedrückend für die TV-Bekanntheit: "Was für mich manchmal traurig ist, ich habe ja zu meinen Nichten einen viel engeren Kontakt, weil die immer hier sind, jeden Tag." Der Promi Big Brother-Kandidat hoffe aber, dass sich das bald ändert: "Meine Tochter wird jetzt bestimmt auch öfter mal nach Berlin kommen. Und sie guckt auch immer 'B:Real'!"

Der 35-Jährige blickt positiv in die Zukunft. Das sei aber nicht immer so gewesen – zwischenzeitlich habe er das Gefühl gehabt, sein Leben sei "vorbei" und "nicht mehr lebenswert". "Aber ich habe eins gelernt: Wenn du ganz tief am Boden bist, es geht immer weiter. Man muss nur an sich glauben", erzählt der ehemalige Ex on the Beach-Kandidat. Zuletzt hatte Eric mit einigen Rückschlägen zu kämpfen. Unter anderem sorgte sein kurzer Auftritt bei The 50 und seine Trennung von Erotikmodel Desiree Hansen für viele Negativschlagzeilen um seine Person.

Future Image / ActionPress Eric Sindermann, Reality-TV-Star

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, Reality-TV-Star

