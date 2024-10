Demi Moore gibt Update zu Bruce Willis' Gesundheitszustand

Demi Moore (61) hat auf dem Hamptons International Film Festival über die gesundheitliche Verfassung ihres Ex-Mannes Bruce Willis (69) gesprochen. Während der Veranstaltung am Sonntag in New York, bei der die Schauspielerin mit dem Career Achievement in Acting Award ausgezeichnet wurde, verriet Demi, dass Bruce trotz seiner Diagnose von frontotemporaler Demenz soweit stabil sei. In einer von Alina Cho moderierten Live-Diskussion erklärte sie: "Man muss wirklich tief im Inneren akzeptieren, dass diese Krankheit einfach ist, was sie ist. Aber in dem Zustand, in dem er jetzt ist, ist er stabil."

Erst vor wenigen Tagen habe sie ihren Ex-Mann getroffen, um ihre Enkelin Louetta zu sehen, die Tochter von Rumer Willis (36) und deren Ex-Partner Derek Richard Thomas. Demi glaubt fest daran, dass es das Beste ist, im Moment zu leben und sich nicht an das Vergangene zu klammern: "Ich sage immer: Es ist wichtig, sie dort abzuholen, wo sie gerade stehen. Wenn man an dem festhält, wie es früher war, ist das, glaube ich, ein aussichtsloses Unterfangen. Aber wenn man bereit ist, sie in ihrem jetzigen Zustand zu treffen, steckt darin so viel Schönheit und Sanftheit." Trotz ihrer Scheidung sind die beiden immer noch freundschaftlich verbunden.

Demi und Bruce waren 13 Jahre lang verheiratet und haben zusammen die drei Töchter Rumer, Scout (33) und Tallulah (30). Trotz ihrer Scheidung im Jahr 2000 sind sie enge Freunde geblieben und haben sich gemeinsam um die Erziehung ihrer Kinder gekümmert. Im April 2023 wurden die beiden erstmals Großeltern, als Rumer ihre Tochter Louetta zur Welt brachte. Seit 2009 ist Bruce mit Emma Heming (46) verheiratet und hat mit ihr die beiden Töchter, Mabel (12) und Evelyn (10). Auch wenn Bruce schon seit Jahren mit verschiedenen gesundheitlichen Problemen und unterschiedlichen Symptomen wie Sprachfindungsstörungen zu kämpfen hatte, erhielt er erst im Februar 2023 die Diagnose frontotemporale Demenz.

Instagram / demimoore Bruce Willis und Demi Moore, im März 2024

Getty Images Scout LaRue Willis, Tallulah Willis, Demi Moore und Rumer Willis auf einer Fimpremiere 2024