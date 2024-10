Diesen Flirttipp hat Sylvie Meis für "Love Island VIP"-Cast

Am 24. Oktober ist es endlich so weit: Love Island VIP beginnt und die Fans können die liebeshungrigen Realitystars endlich wieder auf der Suche nach ihrer besseren Hälfte begleiten. Sylvie Meis (46) durfte das Spektakel als Moderatorin bereits einige Male miterleben – und damit auch alles glatt läuft, gibt sie den VIPs noch einen Tipp mit auf den Weg. "Bitte sei offen, sei authentisch, limitiere dich nicht in dem, was du denkst, was zu dir passt. Es kann auch mal sein, dass dich das Leben überrascht", appellierte sie kürzlich im Promiflash-Interview an die Teilnehmer.

Wichtig sei es vor allem, dass sie sich nicht von Anfang an auf nur eine Person fokussieren. "Nur weil du eine Stunde mit jemandem gesprochen hast und denkst: 'Okay, das ist es', sollten die Islander trotzdem offen sein und die Sache ernst nehmen", erklärte die Beauty Promiflash und fügte hinzu: "Man sollte jedem eine Chance geben und mit der Zeit, die man dort hat, clever umgehen, um das Maximale herauszuholen." Ob sich die Love-Island-Stars Sylvies Tipp zu Herzen nehmen werden, erfahren die Zuschauer ab kommender Woche – doch das Model ist sicher, dass das Flirtlevel "heftig" wird.

Auf die Suche nach der großen Liebe begeben sich unter anderem Gigi Birofio, Jill Lange (24), Yasin Mohamed (33), Tobias Pietrek, Patrick Fabian (37), Yeliz Koc (30), Chiara Fröhlich (26), Sophie Imelmann (28) und Trash-TV-Neuling Kynam Yade. Auch einige "Love Island"-Urgesteine wagen sich noch einmal auf die Liebesinsel: Die Zuschauer können sich über die Anwesenheit von Marcellino Kremers, Aurelia Lamprecht, Tracy Candela, Danilo Cristilli (27), Yeliz Koc, Leandro Fünfsinn, Sandra Janina (25) und Melissa Damilia (29) freuen.

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis, Moderatorin

RTLZWEI / ITV Studios Germany Ein Teil des Casts der ersten "Love Island VIP"-Staffel

