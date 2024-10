Howard Carpendale (78) kündigt seine allerletzte Tour an

Howard Carpendale (78), der bekannte Schlagerstar, hat nun auf Instagram angekündigt, dass er sich mit 80 Jahren von der großen Bühne verabschieden wird. In einem Video teilt er seinen Fans mit, dass die kommende "Let’s Do It Again"-Tournee seine letzte Arena-Tournee sein wird. Die Konzertreihe beginnt am 12. März 2026 in Riesa und umfasst 22 Städte, bevor sie am 18. April in Hamburg endet. Er betont dabei, dass er nicht noch einmal auf Tour gehen werde, nachdem er bereits einmal seinen Rückzug bekanntgegeben hatte.

In seinem Statement hebt der Sänger außerdem die Besonderheit seines aktuellen Programms hervor, das von den Zuschauern mit außergewöhnlichem Applaus und Begeisterung aufgenommen wurde. Obwohl seine Fans sich noch bis 2026 gedulden müssen, ist die Vorfreude auf die Möglichkeit, ihn ein letztes Mal live zu erleben, groß. "Ich glaube da müssen wir nochmal hin" oder "Absolut verdient, eine tolle Karriere und mit 80 darf man auch langsamer machen", kommentieren unter anderem zwei Fans unter seinem Insta-Beitrag.

Howard, der bereits vor über 20 Jahren seinen Rücktritt verkündet hatte, bevor er vier Jahre später ein Comeback feierte, genießt seit Jahrzehnten eine erfolgreiche Musikkarriere. Der Sänger, bekannt für Hits wie "Hello Again" oder "Ti Amo" führt abseits der Bühne ein eher zurückgezogenes Leben und verbringt viel Zeit mit seiner Familie, zu der auch sein Sohn Wayne Carpendale (47) gehört.

Getty Images Howard Carpendale, Sänger

Instagram / howardcarpendale Howard Carpendale mit seinem Enkel Mads, 2022

