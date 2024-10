Nach P.-Diddy-Verhaftung: Cassie plant großes Musik-Comeback

P. Diddy (54) sitzt im Knast und wartet auf seinen Gerichtsprozess im Mai nächsten Jahres. R'n'B-Sängerin Cassie (38), die ihn 2023 wegen sexuellem Missbrauch und Gewalt verklagt hatte und deshalb vor Gericht stand, hielt sich seit der Verhaftung ihres Ex-Partners bedeckt. Wie Daily Mail- berichtete, wolle sie absichtlich eine Auszeit nehmen, weil die ständigen Updates über Diddys schreckliches Verhalten ihr sehr zusetzten. Nun scheint sich die 38-Jährige allerdings wieder zurück ins Rampenlicht zu trauen: "Cassie erwägt ein musikalisches Comeback, jetzt, wo Diddy hinter Gittern ist und einige der Führungskräfte, die seine Lakaien waren, zurücktreten", verriet eine Quelle dem Onlineportal.

Cassie wurde während ihrer jahrelange Beziehung mit Sean Combs – wie Diddy bürgerlich heißt – Opfer von häuslicher Gewalt. Über die Jahre, in denen Cassie nicht nur die romantische Partnerin von Sean war, sondern auch bei seinem Label "Bad Boy Records" als Musikerin unter Vertrag stand, veröffentlichte sie nur ein Album und einige wenige Songs. "Sie konnte nicht ahnen, dass ihre Karriere so ins Stocken geraten würde, als ihr erstes Album herauskam", äußerte der Informant und versicherte: "Sie hat so viele unveröffentlichte Platten, die sie herausbringen möchte, wenn der Zeitpunkt und das Geschäft stimmen."

Im aktuellen Prozess gegen Sean sind über 100 mutmaßliche Opfer involviert – darunter Männer, Frauen und auch Kinder. Sein jüngstes Opfer soll zum Zeitpunkt der Tat nur neun Jahre alt gewesen sein. Seit seiner Festnahme im September äußern sich immer mehr Betroffene – bis zu Seans Prozessbeginn im nächsten Jahr nimmt die Staatsanwaltschaft weiterhin jede Aussage auf. Dem Musiker werden Menschenhandel, sexueller Missbrauch, Prostitution sowie Manipulation vorgeworfen.

