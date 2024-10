Schreckliche Erlebnisse: Sechs neue Klagen gegen P. Diddy

P. Diddy (54) sieht sich erneut mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Laut diversen Medienberichten wurden sechs neue Klagen gegen den Musikmogul eingereicht. Die mutmaßlichen Opfer werden von Tony Buzbee vertreten, dem texanischen Anwalt, der bereits über 100 angebliche Opfer von P. Diddy vertritt. Vier der sechs neuen Klagen stammen von Männern, die ihm schlimmste sexuelle Übergriffe vorwerfen. Ein Mann wirft Diddy beispielsweise vor, ihn im Jahr 2008 in einem Lagerraum in New York brutal oral vergewaltigt zu haben.

Ein anderer Kläger berichtet ebenfalls Schreckliches: Angeblich wurde er im Oktober 2021 auf einer Party von P. Diddy von mindestens drei Männern sexuell missbraucht. Er will sich "deutlich" daran erinnern, dass er während eines Übergriffs den nackten P. Diddy über sich gesehen habe. Ein weiteres mutmaßliches Opfer berichtet ebenfalls von sexuell übergriffigem Verhalten bei einer von Diddys White Partys. Zum Zeitpunkt der Geschehnisse sei er gerade einmal 16 Jahre alt gewesen.

Diddy sitzt derzeit in Untersuchungshaft in Brooklyn. Ihm wird unter anderem Sexhandel und organisiertes Verbrechen vorgeworfen. Doch wieso kommen diese ganzen schlimmen Details erst jetzt ans Licht? "Viele Menschen haben sich blenden lassen und wollten in Diddys Nähe sein, um von seinem Einfluss zu profitieren. Die andere Seite der Medaille war eben, dass sie wegschauen mussten, wenn etwas Illegales passierte", erklärte jüngst ein Insider im Gespräch mit Bild.

Getty Images P. Diddy, Rapper

Getty Images P. Diddy im Mai 2022

