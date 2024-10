Rod Stewards Frau über den Kampf gegen Krebs in der Familie

In einem bewegenden Gespräch äußerte sich Penny Lancaster (53) über den Kampf ihrer Schwägerin Louise gegen den Krebs. In einer Folge von "Loose Women" kehrte Penny, die früher regelmäßig in dieser Fernsehsendung zu sehen war, zu ihren Co-Moderatorinnen Charlene White, Frankie Bridge und Nadia Sawalha zurück. Die Frauen diskutierten unter anderem über die Bedeutung von Brustkrebsvorsorgeuntersuchungen. Dabei teilte Penny die herzzerreißende Geschichte von Louises Diagnose und berichtete, wie diese ihre Familie beeinflusst hat.

Penny erzählte, dass sie von Louises Erkrankung erfuhr, als sie selbst gerade eine schöne Nachricht bekommen hatte: nämlich, dass sie nach dem dritten Versuch einer künstlichen Befruchtung schwanger geworden war. "Ich war so aufgeregt, ihnen die Neuigkeiten zu erzählen, und sie wollten mir in diesem Anruf nicht sagen, dass Louise einen Knoten gefunden hatte", erinnerte sie sich unter Tränen. Laut Ok Magazine hob sie hervor, wie mutig Louise während ihrer gesamten Behandlung blieb – insbesondere, da sie erst 36 Jahre alt war. Inzwischen hat sich ihre Schwägerin aber von der Krankheit erholt. Penny betonte die Wichtigkeit von Selbstuntersuchungen, denn das offizielle Screening des National Health Service (NHS) in England ist erst ab Vollendung des 50. Lebensjahrs üblich. Sie fügte hinzu: "Frauen unter 40 haben viel dichteres Brustgewebe, was es schwieriger macht, Knoten zu erkennen."

Penny, Ehefrau des berühmten Sängers Rod Stewart (79), ist selbst Mutter und versteht die Ängste und Sorgen, die mit der Gesundheit von Familienangehörigen einhergehen. Ihr offener Umgang mit persönlichen Herausforderungen und ihre Bereitschaft, über solche schwierigen Themen zu sprechen, soll vielen Menschen Mut machen. Die enge Beziehung in ihrer Familie zeigt, wie wichtig Unterstützung und Zusammenhalt sind – gerade in Zeiten von Krankheit. Penny hofft, dass ihre Geschichte andere Frauen dazu ermutigt, regelmäßig Selbstuntersuchungen durchzuführen. Mit ihrem Engagement möchte sie zur Erhöhung des Bewusstseins für Brustkrebs beitragen.

Getty Images Penny Lancaster bei The Brit Awards 2020 in London

Getty Images Penny Lancaster im Mai 2022