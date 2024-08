Rod Stewart und seine Penny stecken mitten in einer Ehekrise

In der Ehe von Sänger Rod Stewart (79) und seiner Frau Penny Lancaster (53) soll es gewaltig kriseln! Der Rockstar versprach seiner Liebsten eigentlich, dass sie ihr Leben in Los Angeles aufgeben und nach Großbritannien zurückkehren würden. Dies verkündete er bereits letztes Jahr in der Öffentlichkeit. Doch Daily Mail berichtet nun, dass sich die zwei wohl nicht einigen können. "Sie befinden sich in einer Patt-Situation und Penny ist wütend, dass Rod sein Wort gebrochen hat. Im Moment geht es darum, ihre Ehe zu retten", verrät ein Insider.

Dem Star falle der Abschied von seinem gewohnten Leben in Amerika derzeit zu schwer, wie die Quelle weiter erläutert: "Rod liebt sein Leben in L.A. und fliegt für seine Auftritte immer wieder nach Las Vegas." Der Künstler sprach schon im Juni 2023 offen über seine ambitionierten Umzugspläne und erklärte, dass es an der Zeit sei, die USA zu verlassen. Zu diesem Zeitpunkt bot er sein 33.000 Quadratmeter großes Grundstück in Beverly Hills zum Verkauf an – für schlappe 63 Millionen Euro. Der berühmte Musiker hat das Angebot inzwischen jedoch wieder vom Immobilienmarkt heruntergenommen.

Neben den aktuell herrschenden Eheproblemen kämpfte der Brite zuletzt auch mit gesundheitlichen Beschwerden. So musste er aufgrund einer Covid-Infektion drei Konzerte in den vergangenen Wochen absagen. Die ausgefallenen Shows bereiteten seinen Fans daraufhin große Sorge. Gegenüber The Sun gab der 79-Jährige vor einigen Tagen allerdings Entwarnung: "Ich erfreue mich guter Gesundheit und genieße das Leben in vollen Zügen."

Instagram / penny.lancaster Penny Lancaster und Rod Stewart im Juli 2022

Getty Images Rod Stewart, Sänger

