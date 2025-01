So gratuliert Penny Lancaster Gatte Rod Stewart zum 80.

Der Rockstar mit der Reibeisenstimme feiert heute sein achtes Jahrzehnt: Rod Stewart wird 80 Jahre alt! Zu seinem Ehrentag widmet ihm seine Frau Penny Lancaster (53) auf Instagram ein paar rührende Zeilen. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein Schatz", wünscht das Ex-Model und teilt dazu ein Urlaubsfoto des Musikers, auf dem er einen Strohhut und ein offenes Hemd trägt und entspannt in die Kamera lächelt. Weiter schwärmt Penny: "Wir sind so gesegnet, dass wir diesen Tag gemeinsam mit all unseren Kindern erleben dürfen. Wir bauen weitere Erinnerungen auf, die wir in die Zukunft mitnehmen und für immer in unseren Herzen tragen werden. Ich liebe dich."

Der Schnappschuss scheint aktuell zu sein, denn Rod (80) ist seit vergangenem Sonntag mit seiner ganzen Familie auf Geburtstagsreise. Laut Daily Mail schippert er mit seiner Frau, seinen acht Kids, deren Partnern und seinen Enkeln auf einer luxuriösen Yacht insgesamt zehn Tage lang in der Karibik herum. Auf dem XXL-Schiff bleiben keine Wünsche offen: Es gibt einen Pool, ein Hammam, zahlreiche Suiten für die Gäste und eine große Crew, die sich um alle kümmert. Laut einem Insider hat das Geburtstagskind seine Familie dazu eingeladen: "Der Urlaub kostet Rod Millionen. [...] Er hat alle Kosten übernommen. Niemand musste irgendetwas zahlen."

Rod zählt zu den erfolgreichsten britischen Musikern und wurde 2016 sogar für seine Karriere und wohltätige Arbeit zum Ritter geschlagen. Auch mit seinen heutigen 80 Jahren steht er noch immer fit auf der Bühne, begeistert seine Fans und hat auch nicht vor, in Rente zu gehen. Seine Frau Penny unterstützt ihn sehr und steht ihm immer bei. Die zwei sind bereits seit über 17 Jahren liiert und haben zwei gemeinsame Kinder.

Instagram / penny.lancaster Rod Stewart im Januar 2025

Getty Images Rod Stewart, Sänger

