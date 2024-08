Doch keine Ehekrise? Jetzt meldet sich Rod Stewart zu Wort

Vor wenigen Tagen machten Gerüchte über eine mögliche Beziehungskrise zwischen Rod Stewart (79) und seiner langjährigen Ehefrau Penny Lancaster (53) die Runde. Zahlreiche US-amerikanische Medien spekulierten, dass das Paar sich wegen Unstimmigkeiten über seinen Wohnort streite. Es hieß, Penny wolle aus den Staaten zurück nach Großbritannien ziehen – doch Rod zeige sich unwillig. Nun meldet sich der Rockstar höchstpersönlich zu Wort und räumt mit den Gerüchten auf. "Wir wollten die Sache richtigstellen. Es gibt keinen Streit zwischen Penny und mir und auch keine Meinungsverschiedenheiten darüber, wo wir wohnen sollten", stellt der 79-Jährige auf Instagram klar.

In seinem Statement plaudert der Sänger noch weitere Details aus. Denn offenbar wohnen die Eheleute schon längst wieder in ihrem Heimatland: "Wir sind vor einem Jahr dauerhaft zurück in unser geliebtes Großbritannien gezogen." Die Krisengerüchte kamen auf, da das Paar eine Villa in Los Angeles, die eigentlich zum Verkauf gestanden hatte, wieder vom Markt nahm. Auch darauf geht der Musiker in seinem Statement ein und erklärt: "Wir haben das Glück, auch in anderen Ländern wohnen zu können, die wir gerne besuchen. Ursprünglich dachten wir, dass es Sinn macht, unser Haus in Los Angeles zu verkaufen, aber nachdem wir diesen Sommer eine wunderbare Zeit mit Familie und Freunden dort verbracht haben, wurde uns klar, dass es Sinn ergibt, unser Haus zu behalten."

Abschließend macht der Hollywoodstar deutlich: "Penny und ich könnten nach 27 glorreichen gemeinsamen Jahren nicht stärker ineinander verliebt sein!" Der britische Rocksänger war zweimal verheiratet, bevor er auf Penny traf. Die 53-Jährige begann im Jahr 1999 als Fotografin für den Musiker zu arbeiten – und scheinbar sprühten die Funken. Im Jahr 2007 gab sich das Traumpaar das Jawort. Doch dabei sollte es nicht bleiben. Zehn Jahre später besiegelten sie ihre Ehe erneut mit einem zweiten Gelübde.

Getty Images Penny Lancaster und Rod Stewart im November 2023

Getty Images Penny Lancaster und Rod Stewart im September 2021 in London

