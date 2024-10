Sarah Engels auf Glamping-Abenteuer mit der ganzen Familie

Sarah Engels (32) genießt derzeit einen luxuriösen Campingurlaub in der Wildnis von Calgary, Kanada. Gemeinsam mit Ehemann Julian Engels (31) und den beiden Kindern, Alessio (9) und Solea (2), hat sich die Sängerin in ein imposantes Wohnmobil begeben, um damit das Land der Ahornblätter unsicher zu machen. Das über acht Meter lange Gefährt bietet ausreichend Platz und Komfort für die Familie. Ausgestattet mit einer vollwertigen Küche, einem modernen Bad und einem gemütlichen Wohnbereich lässt dieses Wohnmobil laut der ehemaligen DSDS-Finalistin keine Wünsche offen. Auf Instagram zeigt sich Sarah beeindruckt: "Was für ein riesiger Camper … wir packen jetzt erstmal in Ruhe aus und richten uns alles gemütlich ein."

Ein besonderes Highlight dürfte diese Reise für Alessio sein, den Sohn von Sarah und ihrem Ex-Mann Pietro Lombardi (32). Ursprünglich hätte der Neunjährige die Herbstferien mit seinem Vater verbringen sollen, durfte jedoch aufgrund der angespannten Situation bei Pietro kurzerhand mit seiner Mutter und der restlichen Familie in den Urlaub fahren. Hintergrund der Turbulenzen um Pietro sind die Schlagzeilen um die Beziehungskrise mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa (28) – ausgelöst durch einen Streit, der zurzeit auch polizeilich untersucht wird.

Persönlich scheint Sarah trotz der Ermittlungen bei ihrem Ex-Partner gefestigt und glücklich. Die gebürtige Kölnerin ist bekannt für ihre positive Lebenseinstellung, die sie auch in schwierigen Zeiten nicht verliert. In Interviews spricht Sarah oft darüber, dass sie das Familienleben in den Vordergrund stellt und solche gemeinsamen Erlebnisse ihr besonders wichtig sind. Die Glamping-Tour erlaubt der jungen Familie nun, den Alltagsstress für einige Zeit hinter sich zu lassen und inmitten der atemberaubenden Natur Kanadas gemeinsam zur Ruhe zu kommen.

Instagram / julbue Julian und Sarah Engels mit ihren Kindern, 2022

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seinem Sohn Alessio

