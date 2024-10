Solo-Comeback: BTS-Jin bringt erstes Album auf den Markt

Kim Seok-jin (31) steht kurz vor seinem Comeback und bringt damit BTS-Fanherzen zum Höherschlagen! Vor wenigen Stunden bestätigte seine Plattenfirma: Der Sänger wird im November sein lang erwartetes erstes Soloalbum veröffentlichen. Laut allkpop hatte er bereits im Juni angedeutet, er würde bald wieder Musik machen. Als die Titelliste von Bandkollege Jimins zweitem Soloalbum bekannt wurde, verriet er: "Jimin, ich bin als Nächster dran. Ich werde ebenfalls singen." Mit Solo-Hits wie "The Astronaut" und den Songs "Awake", "Epiphany" und "Moon" hat er längst bewiesen, dass er auch als Solokünstler glänzen kann. Fans dürfen also gespannt sein, welche musikalischen Überraschungen Jin mit diesem Projekt für sie bereithält.

Seit seiner Entlassung aus dem Militärdienst im Juni war Jin alles andere als untätig. Bereits einen Tag nach seiner Rückkehr begrüßte er seine Bewunderer bei einem Fan-Treffen und sorgte mit herzlichen Umarmungen für strahlende Gesichter. Zusätzlich zeigte er sich von seiner unterhaltsamen Seite in verschiedenen TV-Shows wie "Run Jin" und "If You Rest, It's Fortunate". Kürzlich beendete er zudem die Dreharbeiten zur Netflix-Produktion "The Chaotic Genius", die im nächsten Jahr erscheinen soll. Bekannt für seine warmen Vocals und sein charmantes Auftreten, hat Jin seit dem BTS-Debüt 2013 eine enorme Unterstützergemeinde aufgebaut – nun fiebert nicht nur die eingefleischte BTS-"ARMY", sondern auch die breite Öffentlichkeit seinem Comeback entgegen.

Mit seinen 31 Jahren ist Jin nicht nur das älteste Mitglied von BTS, sondern auch der Erste, der seinen Wehrdienst angetreten hat. Daher müssen sich Fans noch einige Monate gedulden, bis auch die restlichen Jungs entlassen werden – erst im nächsten Jahr werden Jimin (29), Jungkook (27) und Co. ihre Verpflichtungen bei der Armee erfüllt haben. Ob dann ein großer Neubeginn des weltbekannten Ensembles bevorsteht, bleibt abzuwarten. Trotz der langen Pause, die die Bandmitglieder einlegen mussten, feiern BTS und ihre Musik weiterhin Erfolge rund um den Globus. Songs wie "Butter" oder "Boy With Luv" sind immer noch in aller Munde, während ihre Fangemeinde weiter auf eine Vereinigung der kompletten Gruppe bis Mitte 2025 hofft.

Anzeige Anzeige

Getty Images BTS, koreanische Band

Anzeige Anzeige

Getty Images Jin, Mitglied bei BTS

Anzeige Anzeige