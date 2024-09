Trotz Allergien im Tierheim: BTS' Jin begeistert seine Fans

In diesem Sommer ist Kim Seok-jin (31) von seinem Militärdienst zurückgekehrt und wurde freudig von seinen Fans empfangen. Zurück im Alltag eines K-Pop-Idols stehen nun wieder allerlei Auftritte für ihn an. Zuletzt besuchte er im Rahmen einer koreanischen Fernsehshow ein Tierheim – und berührte damit die Herzen seiner Fans. Denn Jin ist äußerst allergisch gegen Hunde und Katzen. Trotzdem tat er sein Bestes und gab fleißig allen Vierbeinern ein Bad. Auf X schreiben seine Supporter dazu: "Er ist so lieb! Er hat ein wirklich reines Herz. Wie er mit den Hunden umgeht, ist so wunderschön und kostbar!" und "Dank Jins gutem Einfluss werden sicher viele Tiere ein neues Heim finden. Danke an unseren Tierretter!"

Während der Sendung erklärte Jin, was ihn dazu bewegt hatte, trotz seiner Allergien an der Show teilzunehmen. "Ich dachte, wenn ich mich selbst dabei zeige, könnten Menschen, die sich normalerweise nicht dafür interessieren, denken: 'Vielleicht sollte ich mich auch in einem Tierheim engagieren", erklärte er. Das glauben auch seine Supporter, die ihn herzlichst dafür loben, so viel Einsatz für die Tiere zu zeigen. "Ich bin so stolz auf Jinnie und seine Arbeit", schreiben sie weiter auf der Social-Media-Plattform. Andere meinen: "Er ist so ein Engel", "Er hat das größte Herz überhaupt" und "Meine Liebe und mein Respekt für Jin werden jeden Tag größer. Mögest du immer gesegnet sein!"

Mit BTS feiert Jin seit vielen Jahren globale Erfolge. Überall auf der Welt feiern die Menschen Songs wie "Butter", "Black Swan" und "Boy With Luv" – und das, obwohl die restlichen Mitglieder schon seit zwei Jahren mit ihren Militärdiensten beschäftigt sind. Der nächste, der aus dem Dienst entlassen wird, ist J-Hope (30). In ungefähr einem Monat wird er wieder für seine Fans da sein können. Dann folgen auch Namjoon (30), V (28), Jungkook (27), Jimin (28) und Suga (31). Allerdings wird es noch bis Mitte 2025 dauern, bis die komplette Band wieder vereint ist.

Getty Images Jin, Mitglied bei BTS

Getty Images Die Band BTS bei den Grammy Awards

