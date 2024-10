"Unseriös"? Stefan Raab engagiert Anwalt gegen Oliver Pocher

Zwischen Oliver Pocher (46) und Stefan Raab (57) herrscht seit Jahren Kriegsstimmung. Immer wieder sticheln die beiden Rivalen gegeneinander – besonders, seitdem Stefan seine Rückkehr vor die Kamera gewagt hat, lässt Oliver nicht mehr von ihm ab. Doch jetzt scheint der Comedian zu weit gegangen zu sein. In einer aktuellen Folge seines Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt" erzählt er jetzt, dass er von Stefans Anwalt Post bekommen habe! Weil er das Privatleben des Moderators in die Öffentlichkeit gezogen hat, geht dieser nun gegen den Ex von Amira Aly (32) vor. "Er könnte ja auch einfach mal in der Nachbarschaft klingeln und dann klärt man das privat", schlägt Oliver gelassen vor, denn das Verhalten von Stefan findet er einfach nur "unseriös".

Aber was genau hatte Oliver denn gesagt, dass Stefan nun die großen Register zieht? In den vergangenen Episoden seines Podcasts erzählte Oli immer wieder davon, dass seine Kinder und Raabs Nachwuchs sich gut miteinander verstünden. Das passe Stefan allerdings gar nicht. Wie Oliver in der aktuellen Folge ausplaudert, sei Raab nicht damit einverstanden, dass Oli immer wieder behauptet, ihr Nachwuchs sei miteinander befreundet. Das nimmt der Podcaster nicht einfach so hin und stichelt: "Stefan Raab hat im Hintergrund immer gegen mich gearbeitet." Deswegen nehme er das Schreiben auch nicht so richtig ernst und nennt Stefan einen "alternden Diktator".

Auch, dass der Ex-"TV total"-Moderator nach zehn Jahren Pause wieder im Fernsehen zu sehen ist, lässt Oliver natürlich nicht unkommentiert. "Stefan ist mit Abstand der Schlauste. Das macht er schon sehr gut. Er hat die Notsituation des Fernsehens ausgenutzt, um sich einen Riesenvertrag auszuhandeln", lobte er damals erst. Doch gleich danach schob er hinterher, dass er es niemals mehr als fünf Jahre vor der Kamera aushalten würde. Der Sender würde die Show seines Kollegen absetzen, weil dieser den Anforderungen unmöglich gerecht werden könne.

Raab Entertainment / Willi Weber Stefan Raab, Entertainer

Getty Images Oliver Pocher, 2019

