So denkt Oliver Pocher über Stefan Raabs großes TV-Comeback

Stefan Raab (57) und Oliver Pocher (46) kennen sich gut und haben in der Vergangenheit häufig miteinander gearbeitet. Doch bei der Rückkehr des Hobbyboxers ins Rampenlicht war sein jüngerer Kollege unerwünscht. Im Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" diskutiert Olli nun das Comeback. "Stefan ist mit Abstand der Schlauste. Das macht er schon sehr gut. Er hat die Notsituation des Fernsehens ausgenutzt, um sich einen Riesenvertrag auszuhandeln", gibt er anerkennend zu. Allerdings glaubt der Komiker, dass sein Kollege nach spätestens fünf Jahren von seinem Sender RTL abgesägt werde, weil er den Anforderungen nicht gerecht werden könne.

Neben dieser Vorhersage gibt Olli auch noch einige pikante Details zu Stefans Rückzug im Jahr 2015 preis. Im Podcast behauptet er: "Stefan hatte einen Burnout-Ansatz und hat dann einfach von einem Tag auf den anderen der Redaktion gesagt: 'Leute, ich höre auf.'" Seinen Mitarbeitern habe er erklärt, dass er in zwei Monaten wieder zurück sein werde – woraufhin er für neun Jahre abgetaucht war. "Danach hat er sich immer mit den Leuten überworfen. Er hat sich nach über 25 Jahren mit ProSieben überworfen", plaudert der "Rent a Pocher"-Star aus.

Schon bevor Stefan mit Regina Halmich (47) in den Ring stieg, hatte Olli einiges zu dem Boxkampf zu sagen. "Ich bin gespannt, wie innovativ es ist, als 57-Jähriger einer 45-jährigen Ex-Sportlerin in die Fresse zu hauen. Das ist lustig", hatte er in seinem Podcast gelästert. Bei der Gelegenheit war ihm auch die Idee gekommen, dass er ein ähnliches Duell gegen seine Ex-Frau Amira Aly (31) veranstalten könnte.

Anzeige Anzeige

Raab Entertainment / Willi Weber Stefan Raab, Entertainer

Anzeige Anzeige

Getty Images Oliver und Amira Pocher, 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige