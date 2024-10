"Urlaubsfluch": Serkan und Samira Yavuz' Kind in Klinik

Eigentlich sollte es ein erholsamer Familienurlaub werden, der nun für Samira (30) und Serkan Yavuz (31) auf der Kinderstation eines Krankenhauses endet. Schon gestern meldete sich die Influencerin in ihrer Instagram-Story: "Was für eine Nacht Leute. Nova hat so einen heftigen Fieberschub bekommen." Zu diesem Zeitpunkt scheint aber noch alles unter Kontrolle zu sein. Dann der Schock: Samira meldet sich erneut – dieses Mal aus dem Krankenhaus. "Kann es manchmal selbst nicht fassen. Nova hat einen bakteriellen Infekt. Waren kurz davor, morgen heimzufliegen. Sind jetzt erst mal versorgt und beobachten weiter", berichtet sie ihren Fans.

Der zweifache Papa bezeichnet es als den "Urlaubsfluch". Dem stimmt seine Ehefrau zu: "Wir haben immer so was. Seitdem wir mit Nova unterwegs sind – immer wenn wir im Urlaub sind. Irgendwas ist immer." Aber nicht nur im Ausland hatten die Realitystars in der Vergangenheit mit der Gesundheit ihrer Töchter zu kämpfen. Nur zwei Monate nach der Geburt ihres zweiten Kindes Valea Yaël Roya Yavuz mussten sie mit dem Säugling mehrmals ins Krankenhaus – letztendlich musste die Kleine sogar operiert werden. "Wir haben echt die schlimmsten zehn Tage hinter uns. Insbesondere die letzten vier Tage waren die schlimmsten und härtesten unseres Lebens", erzählte Samira auf Instagram von der schrecklichen Zeit.

Valea erblickte im Mai dieses Jahres das Licht der Welt – ihre große Schwester Nova wurde im gleichen Monat zwei Jahre zuvor geboren. Die beiden Mädels machen das Liebesglück der Bachelor in Paradise-Bekanntheiten perfekt. Dort hatte sich das Paar nämlich 2021 kennengelernt und ineinander verliebt. Mit dem Nachwuchs ging es bei ihnen sehr schnell. Bei der Wiedersehens-Show nach der Ausstrahlung verriet die damals schon schwangere Samira, dass Nova "mit ganz viel Glück beim Dreamdate" gezeugt wurde.

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz mit ihrer Tochter Valea im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz mit ihren zwei Töchtern im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige