Bachelorette-Ferry verteidigt seine Freundschaft mit Martin

In der aktuellen Folge von Die Bachelorette überraschte Kandidat Ferry einige seiner Fans. Der Hamburger verbrüderte sich mit Martin und war an dessen Zoff mit Luna nicht unbeteiligt. Gegenüber Promiflash berichtet der Rapper nun, wie er heute darüber denkt. "Martin hat ein gutes Herz und viele Eigenschaften, wie zum Beispiel Disziplin und Ambition, die ich mir antrainieren wollte", erklärt er und macht deutlich: "Alle Menschen, die sich jetzt gegen mich stellen und meine Entschuldigung nicht annehmen möchten, weil ich einen Fehler gemacht habe oder weil ich mich in der Villa etwas cringe Martin untergeordnet habe, können das gerne tun."

Auch Martin verrät Promiflash, dass er in dem Lockenkopf einen guten Freund gefunden hat. Der Annahme mancher Zuschauer, dass es anfangs zwischen den beiden Single-Männern Spannungen gab, widerspricht er. Der Fitness-Unternehmer stellt im Interview klar: "Ich habe Ferry nie nicht gemocht. Wir haben uns von Zeit zu Zeit einfach besser und besser verstanden. Wir haben viele gleiche Ansichten und ähnliche Ziele im Leben."

Zu dem Streit in der Villa kam es, als Martin sich über Luna aufregte, da die Wienerin nach dem Rauswurf von Aysun weinte. Der 35-Jährige empfand das als unehrlich. "Sie kam vorhin in den Raum, wo Jan und ich waren, und meinte: 'Ich muss mehr Drama machen, um mehr in Shows reinzukommen'", behauptete er, woraufhin die Situation eskalierte. Ferry stimmte ihm dabei zu und warf mit Beleidigungen um sich, für die er sich dann allerdings am nächsten Tag entschuldigte.

RTL "Die Bachelorette"-Teilnehmer Devin, Jan und Martin

Instagram / orchidea.luna Luna, Teilnehmerin bei "Die Bachelorette" 2024

