Promi-BB-Leyla ist immer noch unsicher wegen Mike und Elena

Die Stimmung bei Promi Big Brother ist offenbar ganz gut – und das hat einen ganz bestimmten Grund! Dank Dilara Kruse müssen die Stars nicht hungrig ins Bett gehen, denn die Frau von Max Kruse (36) durfte gestern in Aaron Troschkes (35) Späti für die gesamte Mannschaft Essen einkaufen. Zur Feier des Tages tanzt Elena Miras (32) sogar auf dem Tisch. Nur zweien ist nicht so nach Party: Zwischen Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32) ist die Stimmung ein wenig angespannt. Grund dafür ist Leylas Nominierung. Die Dschungelcamp-Bekanntheit hat Angst, ihren Partner und dessen Ex Elena bald von zu Hause aus beobachten zu müssen. "Deine Gedanken sind wahnsinnig", versucht Mike Leyla zu beruhigen. Viel Erfolg hat er damit allerdings nicht. "Ok, dann gehen wir das nächste Mal in eine Show, in der mein Ex-Freund dazukommt. Da wollen wir mal sehen, was du machst. Du kannst das nicht verstehen", schießt sie zurück.

Leyla steigert sich während Mikes Beruhigungsversuch immer mehr in ihre Angst hinein. "Ich weiß nicht, warum Elena heult, wenn sie dich nominieren muss – wenn du der Ex-Freund bist. Ich weiß nicht, was das für ein Zirkus ist in diesem verf*ckten Container", wettert die 28-Jährige. Kurz darauf fließen bei der Influencerin die Tränen. Sie schluchzt: "Ich bin die ganze Zeit hier am Runterschlucken. Auch bei diesem Kuss-Spiel. Da denke ich daran, wenn sie die Scheibe küsst, wie ihr früher rumgeleckt habt. Als wenn du dann nicht daran denkst! Da kannst du mir erzählen, was du willst! Es ist einfach alles ekelhaft hier." Aus Leyla sprudelt es heraus, dass die Show ihre Beziehung kaputtgemacht habe, woraufhin Mike besorgt klarstellt: "Ich will nicht, dass das mit uns kaputtgeht. Du bist meine Frau. Du bist mir wichtiger als alles andere."

In den vergangenen Stunden machte sich Leyla bereits mehrfach Sorgen um ihre Beziehung. "Du hast so ein richtiges Leuchten in den Augen, wenn du zu ihr rüberguckst", warf sie ihrem Partner Mike vor. Der 32-Jährige und Elena haben eine gemeinsame Tochter. Leylas Angst: Die gemeinsame Zeit in der Container-WG könnte alte Erinnerungen und Gefühle hochholen. Obwohl Mike seiner Partnerin regelmäßig versicherte, dass die Sache zwischen ihm und seiner Ex durch ist, scheinen seine Worte nicht anzukommen.

Joyn Leyla Lahouar und Mike Heiter bei "Promi Big Brother" 2024

Joyn "Promi Big Brother"-Kandidaten Mike Heiter und Leyla Lahouar

