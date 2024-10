Streit, Kälte, Frust: Fans lieben neues "7 vs. Wild"-Konzept

7 vs. Wild hat sich für die vierte Staffel etwas ganz Neues ausgedacht – denn statt alleine oder in Teams müssen die Teilnehmer dieses Mal in der Gruppe überleben. Auch gibt es ein Szenario, das sich Show-Erfinder Fritz Meinecke (35) für seine Abenteurer ausdachte: Sie befinden sich nach einem Flugzeugabsturz in den frostigen Bergen Neuseelands. So sind die Überlebenden erstmals Eiseskälte ausgesetzt. Und was sagen die Fans? Für die hat Survival-Experte Fritz einen Volltreffer gelandet. "Unterhaltungstechnisch ist das echt Königsklasse. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass das alles gescriptet sein muss, aber zu wissen, dass das real ist, macht mich einfach sprachlos", schreibt ein Reddit-User. Auch auf dem Instagram-Kanal der Show häufen sich lobende Zuschauerkommentare. "Geile Idee, habe richtig Bock auf die Staffel" und "Das ist anders krass!", lauten nur zwei der vielen positiven Meinungen.

Die Kandidaten stehen nämlich diesmal vor der Herausforderung, sich in der Gruppe zu arrangieren. Das bringt vor allem zwischenmenschliche Konflikte mit sich, die sich bereits seit der ersten Folge anbahnen. Vor allem die beiden Outdoor-Profis Joe Vogel und Stefan Hinkelmann alias "Survival Deutschland" scheinen sich um die Alpha-Position zu duellieren. Dass Joe von der Gruppe kommentarlos zum Anführer gewählt wurde, ist offenbar nicht gerade in Stefans Sinne. Die beiden sind sich vom ersten Moment an in den meisten Dingen uneinig. Im Netz deutete Stefan zusätzlich an, von seinen Mitstreitern bei einer Watchparty ausgeschlossen worden zu sein, nachdem es in der Show gekracht hatte.

Die vierte Staffel "7 vs. Wild" kommt mit dem Titel "Crashed", passend zum Flugzeugabsturz. Einer, der diesmal nur am Rande mitmischt, ist Fritz selbst. Während er in den vergangenen Staffeln in den unterschiedlichen Szenarien ums Überleben kämpfte, ist er diesmal eher so etwas wie ein Spielleiter. Wie in den vergangenen Folgen bereits zu sehen war, schleicht er sich beispielsweise nachts in den Wald zu einem Briefkasten und gibt den Kandidaten so Hinweise auf versteckte Hilfsmittel. Schon in der Vorankündigung bei YouTube meinte der 35-Jährige verheißungsvoll: "Diese Staffel, Staffel vier, wird mit Abstand die härteste, die es je gab!"

Instagram / joevogel.official Joe Vogel, Biologe und Sachbuchautor

Instagram / survival_deutschland Stefan Hinkelmann, deutscher Content Creator bekannt als "Survival Deutschland"

