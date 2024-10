Tommy Pedroni und Jona Steinig messen sich bei Fame Fighting

Es geht Schlag auf Schlag: Eine nächste Paarung für das große Promi-Boxevent Fame Fighting steht fest! Am 9. November werden Tommy Pedroni (29) und Jona Steinig (29) gemeinsam in den Ring steigen. Die beiden kennen sich aus ihrer gemeinsamen Teilnahme am Reality-TV-Format Germany Shore und haben offenbar eine Menge Klärungsbedarf, denn in dem Statement heißt es: "Hier treffen zwei Jungs aufeinander, die schon seit längerer Zeit offene Fragen klären wollen! Dieser Kampf verspricht Sport, Emotionen und Entertainment!"

In der Kommentarspalte gibt Tommy noch mehr Hintergrund zu dem Streit zwischen den beiden Männern. "Jona Steinig, alles, was du gesagt hast, Beleidigungen mir und Paulina (27) gegenüber, wirst du am 9. November bereuen", macht der Franzose seinem Gegner eine mächtige Ansage. Paulina, Chris Broy (35) und Aleksandar Petrovic (33) drücken Tommy schon einmal die Daumen. Auf der anderen Seite hoffen hingegen Walentina Doronina (24) und Jonas beste Freundin Marlisa Rudzio (35) auf den Sieg des B:REAL – Echte Promis, echtes Leben-Stars.

Neben Tommy und Jona wurden bereits zwei weitere Paarungen bekanntgegeben. Ebenso in der Gewichtsklasse Heavyweight werden Tobias Pietrek und Juliano Fernandez um den Sieg kämpfen. Auch in der Riege der Damen steht ein Duo fest: In der Gewichtsklasse Minimumweight werden Emmy Russ (25) und Evanthia Benetatou (32) ihr Können unter Beweis stellen.

Anzeige Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Tommy Pedroni und Paulina Ljubas

Anzeige Anzeige

Instagram / jonasteinig Jonathan Steinig, Ex-Bachelorette-Kandidat

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige