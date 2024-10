Trotz Enthüllungen: Rapper Bow Wow vermisst P. Diddys Partys

Niemand macht aktuell so viele Negativschlagzeilen wie Sean Combs, besser bekannt unter dem Pseudonym P. Diddy (54). Während sich viele Promis aktuell von dem Rapper abwenden, scheint Bow Wow (37) beim Gedanken an Diddys Partys sogar ein bisschen nostalgisch zu werden. Als der Musiker in einer aktuellen Folge des "More to the Story"-Podcasts von den zwei diesjährigen Veranstaltungen der BET Awards erzählte, gab er gegenüber dem Host Rocsi Diaz bedauernd zu: "Ich hätte nie gedacht, dass ich das so sehen würde. [Aber] es fühlte sich einfach nicht richtig an, weil es keine Action und keine Partys gab."

Diese Erkenntnis sei für Bow Wow der Beweis dafür, "wie monumental wichtig" Diddys Veranstaltungen für die gesamte Szene gewesen seien. "Es ist wie ein Loch. Er war einfach der Pförtner für den Alkohol und die Clubs", erklärte der Rapper und stellte klar: "Er war alles, was Hip-Hop ausmacht." Für den 37-Jährigen seien Diddys Veranstaltungen viel mehr als nur Partys gewesen, da junge Künstler dort die Chance gehabt hätten, sich zu vernetzen und Fuß in der Branche zu fassen. "Dass das ausstirbt, hätte man nie gedacht", äußerte Bow Wow und ergänzte: "Vor allem, wenn es um jemanden geht, den man kennengelernt und vergöttert hat." Laut Host Rocsi habe sich Bow mit seinen Aussagen allerdings nicht auf die sogenannten "Freak Offs", sondern lediglich auf normale Partys des "I'll Be Missing You"-Interpreten bezogen.

Seit etwa einem Monat befindet sich P. Diddy nun in Untersuchungshaft. In den vergangenen Wochen werden immer mehr Stimmen laut, die den 54-Jährigen mit schwerwiegenden Anschuldigungen wie sexuellem Missbrauch und organisierter Kriminalität konfrontieren. Wie unter anderem E! News berichtete, sollen mittlerweile mehr als 120 Personen zivilrechtliche Klagen gegen Diddy eingereicht haben. Bis zum Beginn seines Prozesses im Mai 2025 soll der Unternehmer weiterhin hinter Gittern bleiben.

Getty Images Bow Wow und P. Diddy im Feburar 2002

Getty Images P. Diddy, Rapper

