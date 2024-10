Wird Prinzessin Eugenie etwa ins Frogmore Cottage ziehen?

Prinz Andrew (64) versucht Berichten zufolge, das leerstehende Frogmore Cottage zu einem neuen Zuhause für seine Tochter Prinzessin Eugenie (34) und ihre Familie zu machen. Die Residenz war früher das Zuhause von Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43), bevor das Paar nach Amerika auswanderte. Seit ihrer Abreise steht das Anwesen leer, obwohl Andrew angeblich bereits im vergangenen Jahr die Schlüssel dafür erhalten hatte. Berichten zufolge wünscht König Charles III. (75) sich nämlich seit einiger Zeit, dass sein jüngerer Bruder aus der Royal Lodge aus- und in das kleinere Frogmore Cottage einzieht. Eine Quelle verriet gegenüber Express jedoch: "Andrew wird nicht in das Frogmore Cottage ziehen, bemüht sich aber, es für seine Familie zu sichern." Prinzessin Eugenie, ihr Ehemann Jack Brooksbank (38) und ihre Kinder August und Ernest könnten demnach bald dauerhaft dort wohnen und ihrer aktuellen Wahlheimat Portugal den Rücken kehren.

Ein Insider sagte dem Magazin gegenüber nämlich, dass das Paar sich wieder dauerhaft in Großbritannien niederlassen möchte: "Eugenie und Jack lieben das Vereinigte Königreich und benötigen ein größeres Zuhause für ihre Familie. Sie lieben das Frogmore Cottage und waren schon oft dort, also ergibt es Sinn, es zu einem Vollzeitwohnsitz zu machen." So hat Eugenie während ihrer Besuche bereits hin und wieder im Frogmore Cottage übernachtet.

Ob Eugenies Pläne, nach Großbritannien zurückzukehren, auch mit den niedlichen Neuigkeiten ihrer Schwester Prinzessin Beatrice (36) zusammenhängen? Diese lebt mit ihrem Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (40) und ihren Kindern im malerischen Cotswolds und machte kürzlich öffentlich, dass sie erneut schwanger ist. Ihr Kind soll im kommenden Frühjahr das Licht der Welt erblicken. "Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Beatrice und Herr Edoardo Mapelli Mozzi freuen sich sehr, bekannt zu geben, dass sie im Frühjahr ihr zweites gemeinsames Kind erwarten. Ein Geschwisterchen für Wolfie, acht Jahre alt, und Sienna, drei Jahre alt", verkündete der Buckingham-Palast in einem offiziellen Statement auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Andrew und Prinzessin Eugenie bei Eugenies Hochzeit im Jahr 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Beatrice mit Edoardo bei einer Hochzeit, 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige