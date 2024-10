Bruce Springsteen gibt Update zum Krebskrampf seiner Frau

Bruce Springsteen (75) hat ein emotionales Update zum Gesundheitszustand seiner Ehefrau Patti Scialfa (71) gegeben. Die 71-jährige Sängerin und Mitglied der E Street Band kämpft seit 2018 gegen ein Multiples Myelom: eine seltene Blutkrebsart. In der kürzlich auf dem Toronto Film Festival gezeigten Dokumentation "Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band" sprach Patti erstmals öffentlich über ihre Diagnose.

In einem Vorschauclip zu einer neuen ABC-Sendung mit George Stephanopoulos äußerte sich Bruce, bekannt als "The Boss", zu Pattis Gesundheitszustand: "Es geht ihr gut, wir haben es früh entdeckt, was wichtig war", sagte er und fügte hinzu: "Es ist eine schwere Krankheit, sie macht sehr müde." In der Dokumentation erklärte Patti: "Die Krankheit beeinflusst mein Immunsystem, daher muss ich vorsichtig sein, was ich tue und wohin ich gehe." Trotzdem trete sie auch weiterhin gelegentlich mit Bruce und der E Street Band auf: "Hin und wieder komme ich zu ein oder zwei Konzerten und kann ein paar Lieder auf der Bühne singen, das bringt mir Freude. Das ist im Moment der neue Normalzustand für mich, und damit kann ich leben", sagte sie.

Auch Bruce hatte in letzter Zeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Aufgrund seiner Magengeschwürkrankheit musste er kürzlich einige Auftritte mit der E Street Band verschieben. In einem Interview mit Sirius XM's E Street Radio sprach er über seine große Angst, nie wieder auftreten zu können: "Ich dachte: 'Werde ich wieder singen können?' Das ist eines der Dinge, die ich am meisten liebe, und gerade geht es nicht." Bruce und Patti sind seit 1991 verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder.

Getty Images Patti Scialfa und Bruce Springsteen im September 2022

MEGA Bruce Springsteen beim Dinner mit Frau Patti Scialfa in Barcelona 2023

