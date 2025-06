Trotz Sorge um Patti: Bruce Springsteen rockt Berlin-Konzert

Bruce Springsteen (75) hat am Mittwochabend im ausverkauften Berliner Olympiastadion sein erstes von drei Deutschland-Konzerten auf seiner Europa-Tournee gegeben. 68.000 Fans feierten laut Bild den Musiker und seine ikonischen Songs wie "Born in the USA". Doch trotz der mitreißenden Stimmung war der Auftritt des 20-fachen Grammy-Gewinners von ernsten Untertönen begleitet. Während seiner Show verzichtete er zwar auf persönliche Worte, doch im Hintergrund bestimmt eine private Sorge sein Leben: Seine Ehefrau Patti Scialfa (71), mit der er seit 1991 verheiratet ist und drei Kinder hat, kämpft gegen eine schwere Erkrankung.

Patti, langjähriges Mitglied von Bruce' berühmter E-Street-Band, ist an einer seltenen Form von Blutkrebs, dem Multiplen Myelom, erkrankt. Seit einigen Jahren kann sie daher nicht mehr aktiv auftreten, was eine große Veränderung für das Ehepaar bedeutet. Bruce beschrieb ihre Situation in einem Interview mit Telegraph im vergangenen Jahr als sehr belastend: "Es ist eine sehr schwierige Krankheit. Sie hat sie seit etwa fünf oder sechs Jahren. Sie ist eine echte Kämpferin."

Patti selbst habe Bruce ermutigt, die aktuelle Tour trotz ihrer gesundheitlichen Probleme fortzusetzen. "Ohne Patti könnten wir nicht auf Tour sein und wären es auch nicht", erklärte der "Streets of Philadelphia"-Interpret im Gespräch mit dem US-amerikanischen Magazin. Bruce und Patti sind seit über 30 Jahren verheiratet und ziehen gemeinsam drei Kinder groß – Evan James, Sam Ryan und Jessica. Ihre gemeinsame Liebe zur Musik führte sie zusammen und machte sie auch auf professioneller Ebene zu einem Duo.

Anzeige Anzeige

Getty Images Patti Scialfa und Bruce Springsteen, Ehepaar und Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Bruce Springsteen im Mai 2025

Anzeige Anzeige