Bruce Springsteen veröffentlicht 83 ungehörte neue Songs

Bruce Springsteen (75) überrascht seine Fans mit einer wahren Schatztruhe voller Songs! Der Musiker kündigte mit "Tracks II: The Lost Albums" eine Sammlung von sieben Alben an, die insgesamt 83 Tracks umfassen und aus den Jahren 1983 bis 2018 stammen. Offiziell erscheinen wird das Boxset laut einer Pressemitteilung, die People vorliegt, am 27. Juni. Darin betont der Sänger, dass 74 der Songs bislang nie veröffentlicht wurden. Als kleinen Vorgeschmack präsentierte der "Born to Run"-Interpret den Song "Rain in the River", der direkt von einem der "Lost Albums" mit dem Titel "Perfect World" stammt.

Die Alben entstanden in verschiedenen kreativen Phasen und decken eine breite musikalische Palette ab. Von elektronischen Experimenten auf "Streets of Philadelphia Sessions" bis hin zu Country-Einflüssen in "Somewhere North of Nashville" zeigt sich der Rocker äußerst vielseitig. Einige der Werke, wie etwa "Faithless", wurden ursprünglich als Soundtrack für Filmprojekte komponiert, die jedoch nie realisiert wurden. Bruce selbst erklärt, dass er diese Musik über die Jahre gerne für sich und enge Freunde gespielt habe. Während der Pandemie entschloss er sich, sie endlich fertigzustellen und mit der Welt zu teilen. "'The Lost Albums' waren komplette Platten. Einige davon wurden sogar abgemischt, aber nicht veröffentlicht. [...] Ich freue mich, dass ihr die Chance bekommt, sie endlich zu hören. Ich hoffe, sie gefallen euch", betont der Musikstar.

Auch bekannt als "The Boss", zählt der 75-Jährige zu den einflussreichsten Musikern der Welt. Seit den 1970er-Jahren verhalf er der Rockmusik mit Hits wie "Born to Run" oder "Dancing in the Dark" zu neuen Höhen. Geprägt durch seine Kindheit in einer Arbeiterfamilie mit irisch-italienischen Wurzeln, verarbeitet der Sänger in seiner Musik häufig Geschichten aus der Arbeiterklasse. Seine große Liebe fand Springsteen bereits früh mit Patti Scialfa (71), die nicht nur seine Ehefrau ist, sondern auch ein Mitglied seiner E Street Band. Die beiden sind Eltern von drei Kindern.

Getty Images Bruce Springsteen in Baltimore, Maryland, September 2024

Getty Images Bruce Springsteen und Patti Scialfa, Juni 2018

