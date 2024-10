Diese Probleme hatte Neumama Anna Adamyan mit Baby Levi

Anna Adamyan (28) ist glückliche Mama von Levi. Seit der Geburt ihres Sohnes hat sich ihr Alltag allerdings auch verändert und Anna zuweilen ganz schön herausgefordert. Im Podcast "Family Feelings" berichtet sie nun von der schweren Anfangszeit mit ihrem Nachwuchs. "Bis er neun Monate alt war, ist er jede halbe Stunde wach geworden nachts und ich bin teilweise bis zu 16 Mal wach gewesen", erinnert sich die ehemalige Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin und offenbart außerdem: "Ich habe monatelang die Nächte durchgestillt, bin im Sitzen eingeschlafen. Und all das habe ich bis heute auch noch nie in dem Ausmaß erzählt."

Die Influencerin habe die Schattenseiten der Mutterschaft aus einem bestimmten Grund verschwiegen: "Ich hatte die ganze Zeit immer Angst, dass die Leute sagen: 'Okay, jetzt beschwert die sich auch noch.'" Die Geburt des kleinen Levi verlief zudem anders als geplant – statt einer natürlichen Entbindung musste unter Vollnarkose ein Kaiserschnitt erfolgen. Auch darüber hat das Model in der Vergangenheit nur ungern gesprochen. Wie Anna im Podcast erklärt, sei das Thema für sie zu persönlich gewesen, um negative Kommentare und Hass abschmettern zu können.

Die 28-Jährige und ihr Ehemann Sargis Adamyan (31) haben lange auf ihr erstes Kind gewartet. Aufgrund von Annas Endometriose-Diagnose war der Weg zur Schwangerschaft schwierig und kräftezehrend. Im Bunte-Interview gab Anna vergangenes Jahr zu, über 50.000 Euro für ihren Kinderwunsch ausgegeben zu haben. "Ich möchte betonen, in was für einer privilegierten Situation ich bin. Künstliche Befruchtungen werden in der Regel nicht immer übernommen und wenn, dann nur drei Versuche zu je 50 Prozent. Zum Glück konnten wir uns sämtliche Diagnostik leisten", berichtete die Autorin.

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Influencerin

Instagram / annaadamyan Sargis und Anna Adamyan mit Sohn Levi, Oktober 2024

