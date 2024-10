Marihuana und Waffe: T.I.s Sohn King Harris festgenommen

King Harris, der 19-jährige Sohn des berühmten Rappers T.I. (44), wurde diese Woche in Georgia festgenommen. Am Montag geriet er in Dunwoody ins Visier der Polizei, nachdem sein Auto beim Verlassen einer Tankstelle beinahe mit einem Polizeifahrzeug kollidiert wäre. Daraufhin wurde er in seinem BMW von einem Beamten angehalten. Während der Kontrolle bemerkte der Polizist den Geruch von Marihuana, und King trug zudem eine Schusswaffe an seiner Hüfte. Aufgrund eines bestehenden Haftbefehls wegen Nichterscheinens vor Gericht wurde er schließlich festgenommen und in ein Gefängnis gebracht.

Während des gesamten Vorfalls soll sich King Harris laut Medienberichten kooperativ gezeigt haben. Wie vom Polizisten gefordert, legte er seine Hände auf das Lenkrad und übergab seine Waffe ohne Zwischenfälle. Offenbar nahm der Sohn von T.I. den Vorfall locker. In seiner Instagram-Story postete er noch währenddessen ein Foto von sich. Zu dem Schnappschuss fügte er humorvoll den Song "Locked In", was auf Deutsch so viel wie "Eingesperrt" bedeutet, hinzu.

King Harris ist nicht nur als Sohn von T.I. bekannt, sondern hat sich in den letzten Jahren auch einen eigenen Namen in der Musikszene gemacht. Schon früh zeigte sich sein Talent und Interesse an der Musik, und er verfolgt ehrgeizig eine Karriere als Rapper. Auf Social-Media-Plattformen wie Instagram und YouTube teilt er regelmäßig neue Musik sowie Einblicke in seinen Alltag. Sein Vater als auch seine Mutter Tameka Harris (49) unterstützen ihn dabei voll und ganz.

Instagram / the_next_king10 King Harris, Sohn von T.I.

Getty Images Tameka Harris und T.I. im Oktober 2012

