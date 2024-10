US-Rapper T.I. will sich aus der Musikwelt zurückziehen

Der Rapper T.I. (44), bürgerlich Clifford Harris, überrascht seine Fans mit der Ankündigung, sich in Kürze vollkommen aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Während eines Auftritts bei dem US-Radiosender 96.1 The Beat enthüllte der selbst ernannte King of the South, dass er nicht mehr auftreten will. Seine letzte bezahlte Performance wird am 19. Dezember 2024 in seinem Geburtsort Atlanta, Georgia, stattfinden. Dort werden auch Künstler wie Tinashe (31), Saweetie (30) und T-Pain (39) erwartet.

Der Entscheidung liegen keine finanziellen Schwierigkeiten zugrunde, da T.I., wie er es formuliert, das Geld nicht mehr benötige. Vielmehr scheint es eine bewusste Entscheidung zu sein, sich und seiner Familie mehr Freiraum zu verschaffen. "Ich möchte nicht mehr, dass Leute mich dafür bezahlen, zu ihrer Unterhaltung herumzuspringen und zu schwitzen", betont der 44-Jährige im Gespräch mit 96.1 The Beat. Eventuell sei er jedoch offen für gelegentliche Auftritte, solange diese seinen eigenen Bedingungen entsprechen.

Nun freut sich T.I. auf ein ruhigeres Leben mit seiner langjährigen Ehefrau, der Sängerin Tameka "Tiny" Harris (49). Gemeinsam waren sie in der Vergangenheit bereits in verschiedenen Reality-TV-Shows zu sehen und begeisterten ihre Fans mit ihrer engen und vertrauten Beziehung. Doch nun heißt es für Reality- und Hip-Hop-Fans gleichermaßen Abschied nehmen. T.I., der als einer der einflussreichsten Rapper seiner Generation gilt, zog über die Jahre mit seiner Musik Millionen Fans in seinen Bann. Sein Rückzug von der Bühne markiert somit das Ende eines bedeutenden Kapitels – sowohl für ihn als auch für die Hip-Hop-Community.

Getty Images T.I. im April 2024

Getty Images T.I. und Tameka "Tiny" Harris im Jahr 2019

