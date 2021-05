Heftige Vorwürfe gegen Rapper T.I. (40) und dessen Frau Tameka Harris (45). Gegen die beiden Musiker wurden bereits vor einigen Wochen schwere Anschuldigungen laut. Mehrere Frauen hatten öffentlich behauptet, von dem Ehepaar unter Drogen gesetzt und missbraucht worden zu sein. Damals stritten die beiden alles ab. Inzwischen haben sich allerdings zwei weitere Frauen mit ähnlichen Anschuldigungen bei der Polizei gemeldet. Gegen T.I. und Tameka wird nun offiziell ermittelt.

Wie die Polizei in Los Angeles gegenüber People bestätigte, wurden Ermittlungen wegen sexuellem Missbrauch gegen Clifford Harris – wie T.I. mit bürgerlichem Namen heißt – und dessen Frau eingeleitet. Die beiden sollen eines der mutmaßlichen Opfer bei einer Begegnung in einem Club im Jahr 2005 unter Drogen gesetzt und später in ihrem Hotelzimmer missbraucht haben. Angeblich soll eine Frau in Las Vegas mit ähnlichen Vorwürfen zur Polizei gegangen sein. Die zuständigen Beamten haben das bisher aber noch nicht bestätigt.

T.I. und Tamekas Anwalt reagierte mit einem Statement auf die Ermittlungen: "Das Ehepaar Harris hat weder mit der Polizei in Los Angeles noch mit der in Las Vegas gesprochen. Tatsächlich wurden sie noch von keiner Strafverfolgungsbehörde oder Gerichtsbarkeit in diesem Land kontaktiert." Da ihnen weder der Name der Klägerinnen noch nähere Informationen zu dem angeblichen Tathergang zur Verfügung stehen, sei es für T.I., Tameka und ihr Anwaltsteam auch nicht möglich, die Anschuldigungen zu widerlegen.

Getty Images T.I. mit seiner Ehefrau Tameka "Tiny" Harris im September 2019

Getty Images Tameka Harris und T.I. bei der Premiere von "Avengers: Age Of Ultron"

Getty Images Tameka Harris und T.I. im Oktober 2012

