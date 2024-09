Ein Enkel ist im Anmarsch: Rapper T.I. wird erneut Großvater

Die Familie von Rapper T.I. (43) vergrößert sich! Bei einem Besuch des Radiosenders Hot 107.9 sprudelt die wunderbare Neuigkeit aus dem Musiker heraus: Sein Sohn King Harris erwartet gemeinsam mit seiner Frau sein erstes Kind! Sein Vater erzählt während der Aufzeichnung, dass sich der werdende Papa auf die Reise mit Kind bereits mehr als freue. Und auch T.I. hat schon große Pläne für sein Enkelkind: "Ich habe [King] gesagt, dass ich aus ihm den größten Gangsta aller Zeiten machen werde."

Für T.I. ist es bereits das dritte Enkelkind. Seine Tochter Zonnique brachte im Januar 2021 ein kleines Mädchen zur Welt. Anlässlich dieses besonderen Tages widmete der Rapper seiner kleinen Enkelin rührende Zeilen. Zu einem gemeinsamen Foto von T.I. und dem Mädchen schrieb er auf Instagram: "Völlig verliebt! Wir sind mal wieder über alle Maßen gesegnet worden. Gott ist der Großartigste." Auf dem Schnappschuss kuschelte sich das Neugeborene an die Brust seines Opas – es wirkt so, als wären beide zusammen eingeschlafen.

Für T.I. ist diese Nachricht wahrscheinlich eine willkommene Abwechslung. Immerhin füllte der "Live Your Life"-Interpret in der vergangenen Zeit die Schlagzeilen mit beunruhigenden Nachrichten. Ihm und seiner Ehefrau Tameka Harris (49) wurde vorgeworfen, eine Frau vor rund 20 Jahren unter Drogen gesetzt und sich sexuell an ihr vergangen zu haben. Demnach wurden die beiden im Januar dieses Jahres angeklagt. Aus der Anklage, die Radar Online vorlag, ging hervor: "Die Angeklagten sind dafür bekannt, dass sie Frauen unter Drogen setzen, entführen, zu Unrecht einsperren, vergewaltigen und überfallen. Und sie zwingen sie, zu ihrer eigenen sexuellen Befriedigung sexuelle Handlungen mit dem Paar vorzunehmen."

T.I., Rapper

T.I. im April 2024

