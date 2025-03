Nach vier Jahren: Verleumdungsklage gegen T.I. abgewiesen

Nach mehr als vier Jahren ist die Verleumdungsklage gegen den Rapper T.I., bürgerlich Clifford Harris, und seine Ehefrau Tiny, Tameka Harris (49), endgültig vom Tisch. Eine Influencerin und ehemalige Freundin des Paares, Sabrina Peterson, hatte 2021 vor Gericht behauptet, T.I. habe ihr eine Waffe an den Kopf gehalten und sie bedroht. Ein Richter in Los Angeles wies die Klage am Montag, dem 24. März, jedoch ab, da Peterson "keine gewissenhafte Anstrengung zur Fortführung des Verfahrens" zeigte. Das geht aus Gerichtsdokumenten hervor, die People vorliegen. Auch eine vorherige Verurteilung der Klägerin zur Zahlung von umgerechnet knapp 92.300 Euro an Gerichtskosten entfiel durch die Entscheidung.

Die mittlerweile eingestellte Klage umfasste neben Verleumdung auch Vorwürfe wie emotionale Belastung und Verletzung der Privatsphäre. Der Streit verschärfte sich, als Tiny öffentlich auf Instagram gegen Sabrina Peterson austeilte, indem sie ein Foto von deren Sohn teilte und die Glaubwürdigkeit der Anschuldigungen infrage stellte. Auch Shekinah Jones Anderson, eine Freundin von Tiny, sorgte für Schlagzeilen, als sie in einem Post behauptete, Peterson habe intime Kontakte mit dem Ehepaar gehabt. Zwischenzeitlich hatte ein Berufungsgericht im Juni 2023 bereits fünf der sieben Vorwürfe gegen T.I. und Tiny fallengelassen, doch die ausstehenden Zahlungen der Klägerin sorgten bis zuletzt für Spannungen.

Trotz der abgewiesenen Klage scheint Sabrina Peterson froh darüber zu sein, dass der Rechtsstreit endlich ein Ende findet. "Ich bin erleichtert", äußerte sie sich nach der Verhandlung gegenüber dem Magazin Rolling Stone und machte deutlich, wie sehr der Prozess an ihr zerrte: "Es ist okay. Ich bin müde. Das Ganze ging vier oder fünf Jahre lang. Ich bin wirklich müde." Musiker T.I. und seine Partnerin äußerten sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht öffentlich zum Ergebnis des langjährigen Prozesses.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tameka "Tiny" Harris und T.I., Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Rapper T.I. mit seiner Frau Tameka "Tiny" Harris, September 2019

Anzeige Anzeige