Familienzuwachs bei Rapper T.I. (39)! Der Musiker ist bereits mit sieben Kindern aus verschiedenen Beziehungen gesegnet. Mit seiner Frau Tameka "Tiny" Harris (45), mit der er seit 2010 verheiratet ist, hat der Rapper drei gemeinsame Kids. Mit in die Beziehung brachte die Singer-Songwriterin ihre Tochter Zonnique (24). Jetzt darf sich T.I. auf sein erstes Enkelkind freuen: Seine Stieftochter Zonnique ist schwanger!

"Die letzten drei Jahre kamen immer wieder Gerüchte auf, dass ich schwanger sei. Jetzt bin ich es tatsächlich", erzählte die 24-Jährige gegenüber People. Sie sei bereits im fünften Monat, und Vater des Kindes sei ihr Freund, der Rapper Bandhunata Izzy. "Da es meine erste Schwangerschaft ist, hatte ich so viele Erwartungen und dachte: 'Oh, es wird bestimmt hart'", gab die Stieftochter von T.I. an. Aber bisher verlaufe alles reibungslos. Sie habe nicht einmal Morgenübelkeit gehabt. Das Einzige, was ihr zu schaffen mache, sei, dass ihr Partner sie aufgrund der momentanen Lage nicht zu Arztterminen begleiten könne. "Ich hoffe, dass es wieder geht, wenn ich das Baby bekomme", sagte die werdende Mama.

Zonniques Mutter Tameka war von den Babynews ihrer Tochter völlig aus dem Häuschen. Auf Instagram teilte sie ihre Begeisterung mit ihren Fans. "Mein Baby bekommt ein Baby. Ich bin von Tag zu Tag aufgeregter!", freute sie sich. Rapper T.I. hat sich öffentlich noch nicht zu seiner baldigen Opa-Rolle geäußert.

Getty Images Zonnique Pullins im Jahr 2015

Getty Images Tameka Harris und ihre Tochter Zonnique Pullins im Jahr 2016

Getty Images T.I. und Tameka Harris im Jahr 2020

