T.I. (40) darf sich ab sofort Großvater nennen! Im August wurde bekannt, dass seine Stieftochter Zonnique Pullins (24), die seine Frau Tameka Harris (45) mit in die Ehe gebracht hatte, zum ersten Mal Mutter wird. Zu diesem Zeitpunkt war sie bereits im fünften Monat schwanger. Nun hatte das Warten für die Sängerin und ihren Freund, Rapper Bandhunata Izzy, ein Ende: Sie sind Eltern geworden – Zonnique hat am Dienstag eine gesunde Tochter zur Welt gebracht.

Diese Nachricht wurde auf dem Instagram-Account der Show "The Mix" bekannt gegeben, bei der Zonnique am Dienstag eigentlich live zu sehen sein sollte – wenige Stunden zuvor hatte die 24-Jährige jedoch ihr Baby geboren: "Unsere Prinzessin kam heute Morgen um 6:27 Uhr mit einem Gewicht von rund 3.628 Gramm und einer Größe von 53 Zentimetern auf die Welt", gab der Cast bekannt und freute sich darauf, die Kleine schon bald kennenzulernen. "Danke, dass wir die Ersten sein durften, die die Neuigkeiten verkünden durften", hieß es abschließend in dem Statement.

Die frischgebackenen Eltern und auch die Großeltern haben sich zur Ankunft des neuen Familienmitglieds bisher noch nicht geäußert. Zonnique hat jedoch bereits zahlreiche Gratulationen repostet und macht damit ganz ohne Worte klar, wie glücklich sie gerade ist.

Instagram / zonniquejailee Zonnique Pullins, September 2020

Instagram / zonniquejailee Zonnique Pullins

Getty Images Rapper T.I. und Tameka Harris im Juni 2019

