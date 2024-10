Sophia Thiel begeistert Fans mit knackigem Schnappschuss

Heiß, heißer, Sophia Thiel (29)! Die Fitnessinfluencerin gönnt sich aktuell eine Auszeit im sonnigen Los Angeles. Auf ihrem Instagram-Kanal lässt sie ihre Follower an dem Urlaub teilhaben – eine neue Bilderreihe im Badeanzug scheint es ihren Fans ganz besonders angetan zu haben. Darauf rekelt sich Sophia ästhetisch im goldenen Licht der untergehenden Sonne am Strand und setzt ihren trainierten Po dabei perfekt in Szene. Begeisterte Worte wie "Was für eine Göttin" oder "Kann mal jemand einen Feuerlöscher holen? Wie schön sind bitte diese Fotos" fluten die Kommentarspalte unter den Schnappschüssen.

In den vergangenen Wochen erntete Sophia immer wieder Kritik für ihre äußerlichen Veränderungen. Neben einer neuen Haarfarbe überraschte sie ihre Community zuletzt mit einigen neuen Tätowierungen auf ihren Armen. Vor allem die Tattoos polarisierten bei den Followern der 29-Jährigen und sorgten für einige Hate-Kommentare. Umso schöner ist es zu sehen, dass sich viele Fans jetzt hinter Sophia stellen. Mit liebevollen Zeilen wie "Ich wünsche dir, dass du genauso viel Selbstbewusstsein hast, wie du es hier ausstrahlst" und "Ich hoffe, du fühlst dich so wunderschön, wie du bist" stärken zahlreiche Nutzer ihrem Idol unter der neuen Slideshow den Rücken.

Sophia hatte in der Vergangenheit nicht nur mit Kritik im Netz, sondern auch mit persönlichen Problemen zu kämpfen. Die Bloggerin leidet seit vielen Jahren an einer Essstörung und kämpft bis heute dagegen an. Im Juli sprach sie das Thema offen auf ihrem Social-Media-Kanal an und erklärte: "Ich habe seit meiner Kindheit Probleme mit dem Essen, daraus hat sich in den letzten Jahren eine Essstörung entwickelt und wenn ich eine Essattacke habe oder so Bingeanfälle, dann sind depressive Episoden nicht weit."

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Influencerin

Instagram / sophia.thiel Influencerin Sophia Thiel, September 2024

