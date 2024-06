Essstörung: Sophia Thiel hatte nach "Let's Dance" Rückfall

Sophia Thiel (29) zog sich nach ihrer Let's Dance-Teilnahme etwas zurück – seit Mitte Mai war es auf den Social-Media-Profilen der Influencerin still geworden. Im Interview mit Spiegel meldet sie sich nun zurück und erklärt den Grund für ihre Abwesenheit. Sie sei "krank geworden und dann emotional eingebrochen. Ich hatte auch leider wieder Fressattacken und geriet durch den Kontrollverlust in eine depressive Phase." Während des Drehs habe sie nicht realisiert, wie mental anstrengend es für sie war: "Wenn ich mittendrin bin in so einer stressigen Phase, merke ich häufig nicht, was das mit mir macht. [...] Aber als ich nach Berlin zurückkam, ging es mir auf einmal gar nicht gut und ich wurde wieder mit meinen alten Dämonen konfrontiert."

Mit ihrer Essstörung geht die 29-Jährige seit Jahren offen um, es ist auch nicht das erste Mal, dass sie sich dafür eine Auszeit nimmt. Vor etwa fünf Jahren hatte sie sich für eine lange Zeit komplett zurückgezogen, um an sich zu arbeiten. Ihr derzeitiger Rückfall sei aber damit nicht zu vergleichen. "[Es ist] längst nicht so schlimm wie 2019. Mir ist bewusst, dass man eine Essstörung nie ganz loswird. Inzwischen merke ich besser, wenn mich etwas triggert, und ich habe Routinen entwickelt, damit umzugehen", macht Sophia deutlich. Als es ihr nach der Tanzshow schlecht ging, habe sie mit ihrer Therapeutin gesprochen und wieder mit ihren Sitzungen angefangen.

Auch bei "Let's Dance", wo sie nach der siebten Show rausflog, hatte die Fitness-Influencerin mit ihrem Körperbild zu kämpfen. "Beim Tanzen, ich sage es so, wie es ist, fühle ich mich einfach übel fett und hässlich. Dann sehe ich nur Arme. Da kommen so Komplexe hoch", gab Sophia in ihrem Podcast "4 Brüste für ein Hallelujah" unter Tränen zu. Es habe sich so angefühlt, als ob sie nicht in die Sendung passt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sophia Thiel, 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Sophia Thiel und Alexandru Ionel, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de