Wie Shakira? Zendaya Coleman überrascht mit neuer Frisur

Zendaya Coleman (28) überrascht ihre Fans mit einer radikalen Typveränderung: In ihrem neuen Instagram-Beitrag präsentiert sich die Euphoria-Bekanntheit mit feurigen, kupferfarbenen Locken, die ihr ein komplett neues Aussehen verleihen. Eigentlich kennen die Fans die Schauspielerin als schöne Brünette mit glatten Haaren. Von Zendayas neuer Haarpracht zeigt sich ihre Community jedoch sehr begeistert. "Deine Haare sehen so toll aus", schwärmt einer von vielen Usern. Zahlreiche Nutzer finden zudem, dass Zendaya mit ihrem neuen Look wie Shakira (47) aussieht, die ebenfalls für ihre langen Locken bekannt ist. "Ich dachte einfach in den ersten Sekunden, du wärst Shakira", stellt nicht nur ein User verwundert fest.

Zendaya scheint zurzeit Lust auf Veränderungen zu haben. Erst vor wenigen Wochen zeigte sich die Disney-Berühmtheit in einem ganz neuen Look. Zur Louis-Vuitton-Modenschau im Rahmen der diesjährigen Pariser Fashion Week erschien die 28-Jährige mit blonden Haaren, die sie in einem strengen Dutt zusammen trug. Nur noch ihr dunkler Ansatz erinnerte an ihren charakteristischen brünetten Look. Neben ihren neuen Haaren sorgte auch ihr Outfit für einen echten Hingucker. Zendaya erstrahlte in einem auffälligen Rockanzug, der ganz im Stil der 80er-Jahre gehalten war.

Ihre Stilsicherheit bewies Zendaya in der Vergangenheit schon mehrfach. Erst vor wenigen Wochen setzte sie zusammen mit ihrem Freund Tom Holland (28) ein modisches Statement. Bei einem gemeinsamen Ausflug entschieden sich die Hollywoodstars für einen Partnerlook. Wie Schnappschüsse von People zeigten, trugen beide ein lässiges weißes Tank-Top. Während die Schauspielerin lockere Shorts zu dem T-Shirt kombinierte, entschied sich ihr Liebster für luftige braune Hosen.

Instagram / zendaya Zendaya im Oktober 2024

Getty Images Zendaya Coleman, Schauspielerin

