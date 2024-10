Zoff um Richard Lugners Villa: Muss Witwe Simone ausziehen?

Verliert Simone Lugner nach ihrem Ehemann Richard Lugner (✝91) nun auch noch ihr Zuhause? Erst Anfang des Jahres zog die ehemalige Filialleiterin in das Millionen-Anwesen des Baulöwen. Richard vererbte sein Haus allerdings seiner Familien-Privatstiftung und jetzt gibt es Gerüchte darüber, dass seine sechste Ehefrau die Villa verlassen muss. Im Gespräch mit Bild versichert Simone jedoch: "Ich habe da lebenslanges Wohnrecht." In der Stiftung sei verankert, dass die Person, die mit ihm dort bis zum Ende gelebt habe, dort weiterhin wohnen dürfe. "Das hat mir Richard auch so gesagt", betont sie.

Christina Lugner (59) soll das jedoch anders sehen. Laut den Informationen der Boulevardzeitung soll die österreichische Reality-TV-Teilnehmerin geäußert haben, dass ihre Tochter Jacqueline Lugner die Einzige sei, der dort ein Wohnrecht zustehe. Wie viel die Villa im österreichischen Döbel wert ist, kann Christina nicht genau sagen: "Sie wird jetzt im Rahmen der Erbsache geschätzt."

Richard und Simone hatten sich im Mai – 72 Tage vor seinem Tod – das Jawort gegeben. Ihren Job bei dem Unternehmen ihres Mannes hat Simone bereits verloren: Anfang Oktober berichtete sie gegenüber oe24, dass sie ihren Job als Geschäftsführerin bei Lugner City verloren hat. "Ich habe am Montag schriftlich meine Kündigung bekommen", gab sie offen zu und ergänzte: "Ich habe öfter gefragt, ob es was zu tun gibt und wann ich Aufgaben bekomme. Aber Fehlanzeige. Ich war von Anfang an ausgeschlossen – wie ein Geschwür. Mit Richards Tod war anscheinend auch schon mein Austritt gesichert."

Anzeige Anzeige

Starpix / picturedesk.com / ActionPress Christina und Jacqueline Lugner im Januar 2018

Anzeige Anzeige

Instagram / simone_lugner Richard und Simone Lugner

Anzeige Anzeige