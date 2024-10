Daniela kommt mit Iris Klein für Miss Universe in Vegas an

Es ist so weit: Daniela Katzenberger (38) steht in den Startlöchern und ist bereit, als Miss Universe-Anwärterin ihr Bestes zu geben, um den begehrten Titel zu gewinnen. Dafür reist der Realitystar jetzt nach Las Vegas. Auf Instagram teilt Dani einen Schnappschuss, auf dem auch Mama Iris Klein (57) mit von der Partie ist. "Jetlag auf den Punkt gebracht", betitelt die Medienpersönlichkeit das Foto, auf dem sie und ihre Mama auf den Stufen des Planet Hollywood Resort & Casino posieren.

Auch Danielas Trainer Tobias Wendeler ist mit dabei, um die Blondine ausgiebig auf den Wettbewerb vorzubereiten. "Von Malle nach Vegas zum Training", schreibt die Katze auf der Social-Media-Plattform und teilt einen Clip in ihrer Story, in dem sie ihr Krafttraining zur Schau stellt. Bei diesem wird sie von ihrem Fitnesscoach unterstützt. Aber auch der Spaß kommt nicht zu kurz: In einem weiteren Video gönnt sich die Ehefrau von Lucas Cordalis (57) eine Auszeit und versucht zusammen mit Mama Iris ihr Glück an den Spielautomaten des Casinos.

Aber wie kam es dazu, dass Dani als Miss-Universe-Anwärterin im Rennen ist? Vor einer Weile belegte die 37-Jährige den stolzen zweiten Platz beim Deutschen Fitness Contest. Damit qualifizierte sie sich, um nun in Las Vegas mitmischen zu dürfen. In den sozialen Medien lobte ihr Trainer Tobi diese Glanzleistung mit besonders herzlichen Worten: "Ich bin unglaublich stolz auf alles, was du in den letzten 1,5 Jahren erreicht hast. [...] Du hast geschwitzt, gekämpft und nie aufgegeben." Ob es bald für den Miss-Universe-Titel reicht, bleibt spannend.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im Juli 2024

Instagram / tobiaswendeler Fitnesstrainer Tobias Wendeler und Daniela Katzenberger, September 2024

